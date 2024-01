Norwegen - Schweden in Liveticker, Livestream und Free-TV

Zum Abschluss der inoffiziellen Skandinavien-Meisterschaft stehen sich Schweden und Norwegen gegenüber. Beide hatten das Duell mit Dänemark verloren, die Tre Kronor sind schon sicher im Halbfinale, Norwegen kämpft um die Ehre.

"Wir wollen die EM gut abschließen und auf die Olympia-Qualifikation hinarbeiten, das ist unser nächstes Ziel. Wir müssen einfach das fortsetzen, was in der Verteidigung gut funktioniert hat. Wir müssen kompakt bleiben, sie zu langen Angriffen zwingen und gut zurück laufen. Schweden ist eine konterstarke Mannschaft, wie wir auch", so Norwegens Kreisläufer Magnus Gullerud: "Sie haben so gespielt, wie sie sollten, aber wir haben es nicht getan. Am Dienstag geht es für sie um nichts mehr, also werden sie wahrscheinlich einige Spieler schonen, während wir vielleicht noch mehr darauf brennen, das Spiel zu gewinnen."

"Hoffentlich wird es ein gutes Spiel zwischen zwei starken Mannschaften. Wir sind bereit für das Halbfinale, und wir haben die Möglichkeit, einige Spielerinnen zu schonen. Wir werden diese Gelegenheit nutzen, um die Spieler zu schonen, die müde sind und die meisten Minuten auf dem Platz hatten. Unser Hauptaugenmerk liegt auf Freitag in Köln", so Schwedens Nationaltrainer Glenn Solberg. Der Norweger erwartet vor dem Duell mit seinem Heimatland in der Domstadt neben Olympiasieger Frankreich, der nun als Gegner der Tre Kronor feststeht, auch Deutschland im Halbfinale.

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich mit Kommentator Karsten Petrzika aus der Barclays Arena in Hamburg im Livestream. Experte Stefan Kretzschmar und Moderatorin Hannah Nitsche sind im Einsatz, um die Einbindung von Social Media kümmert sich Jari Brüggmann. Im linearen Free-TV oder im kostenlosen Livestream ist die Partie nicht zu verfolgen.

Liveticker Norwegen - Schweden

Aufgebote

Norwegens Nationalcoach Jonas Wille hat offiziell neunzehn Spieler für die Handball-EM nominiert. Dabei kann er auch auf einen eingespielten Block vom heimischen Topklub Kolstad IL setzen. Doch auch in der Bundesliga sind viele Spieler aktiv. Mit Magnus Abelvik Rød (Fußbruch) fiel ein Leistungsträger nun aus, Gabriel Setterblom (Kolstad IL) und Kent Robin Tønnesen (Paris St. Germain) reisten als Ersatz an.

Schwedens Nationalcoach Glenn Solberg hat offiziell achtzehn Spieler für die Handball-EM nominiert. Nur der dritte Torhüter Simon Möller ist noch in der heimischen Liga aktiv, die Hälfte des Kaders spielt bei deutschen Topklubs.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Norwegen für die Handball-EM

» Der Kader von Norwegen

Nr. Name Position Geburtstag Verein 12 Kristian Saeverås TH 22.06.96 SC DHfK Leipzig/GER 30 Torbjørn Sittrup Bergerud TH 16.07.94 Kolstad IL 6 Sebastian Barthold LA 27.08.91 Aalborg Haadbold/DEN 71 Alexandre C. Blonz LA 17.04.00 GOG Haandbold/DEN 19 Kristian Bjørnsen RA 10.01.89 Aalborg Haadbold/DEN 44 Kevin Maagerø Gulliksen RA 09.11.96 TTH Holstebro/DEN 5 Sander Sagosen RL 14.09.95 Kolstad IL 13 Erik Thorsteinsen Toft RL 14.11.92 KIF Kolding/DEN 43 Simen Ulstad Lyse RL 01.02.00 Kolstad IL 3 Vetle Eck Aga RM 04.10.93 Kolstad IL 7 Sander Andreassen Øverjordet RM 08.04.96 KIF Kolding/DEN 22 Tobias Grøndahl RM 22.01.01 Elverum Handball 23 Gøran Søgard Johannessen RM 26.04.94 Kolstad IL 24 Christian O`Sullivan RM 22.08.91 SC Magdeburg/GER 27 Harald Reinkind RR 17.08.92 THW Kiel/GER 42 Gabriel Setterblom RR 22.11.97 Kolstad IL 15 Kent Robin Tønnesen RR 05.06.91 Paris St. Germain/FRA 9 Henrik Jakobsen KM 16.12.92 GOG Haandbold/DEN 11 Petter Øverby KM 26.03.92 THW Kiel/GER 21 Magnus Gullerud KM 13.11.91 Kolstad IL Jonas Wille Coach 20.05.76

Kader Schweden für die Handball-EM

» Der Kader von Schweden

