Ungarn - Portugal in Liveticker, Livestream und Free-TV

Es ist ein Do-or-Die-Spiel - nachdem sowohl Ungarn wie auch Portugal sich Norwegen geschlagen geben mussten und dafür Tunesien klar die Grenzen aufzeigten, kommt es nun zum direkten Duell. Vor heimischer Kulisse müssen die Magyaren unbedingt gewinnen.

Luis Frade war für Portugal ein Schlüsselspieler in Angriff und Abwehr. IMAGO/Eibner

Die Ausgangslage ist identisch wie zwischen Deutschland und Österreich. Beide Mannschaften haben vor dem direkten Duell nach zwei Partien dieselbe Tordifferenz. Während Portugal mit drei Toren gegen Norwegen verlor und mit acht gegen Tunesien gewann, konnte Ungarn gegen die Nordafrikaner ein Plus von neun Toren herauswerfen, musste sich aber den Skandinaviern mit vier Toren geschlagen geben. Weil Portugal insgesamt mehr Tore erzielt hat, reicht den Iberern ein Remis.

Die Ungarn schockt die Ausgangslage nicht. "Wir wussten schon vorher, dass wir Portugal schlagen müssen, um zu Olympia zu kommen", erklärte Patrik Ligetvari nach der Partie gegen Norwegen gegenüber Nemzetisport. Selbst bei einem Sieg über die Skandinavier wären die Magyaren noch nicht sicher qualifiziert gewesen.

"Wir werden das Spiel so planen, wie wir es uns vorgestellt haben, denn wir wussten, dass wir Ungarn am Ende immer besiegen müssen", ordnete Portugals Coach Paulo Pereira die Ausgangslage ebenso ein. "Wir haben das schon in Frankreich gemacht, 2021, obwohl der Kontext ein bisschen anders war, weil sie nicht gewinnen mussten und Ungarn gewinnen muss."

Beim Qualifikationsturnier vor den Spielen von Tokio hatten die Portugiesen zunächst gegen Kroatien mit einem Tor verloren und dann gegen Frankreich mit einem Treffer gewonnen. Kroatien fuhr nicht zu den Spielen, da man damals zum Auftakt gegen Les Bleus mit vier Toren verloren hatte und so im Dreiervergleich das Nachsehen hatte.

"Gegen die Portugiesen müssen wir abgeklärter sein, wenn wir eine Chance haben. Wir müssen uns notfalls mit dem Kopf voraus ins Tor werfen, um den Ball ins Tor zu bekommen", erklärte Gergö Fazekas.

Olympiaqualifikation im Fernsehen

Der Streamingdienstanbieter Dyn überträgt sämtliche Partien im Rahmen der Olympiaqualifikation. Zudem bietet man auch am Donnerstag eine Konferenz an, Kommentator Lennart Wilken-Johannes und Moderatorin Hannah Nitsche haben Experte Pascal Hens dabei.

Alle Spiele des Team Austria werden live auf ORF 1 übertragen. Die Partien von Deutschland gibt es auf unterschiedlichen Sendern im Free-TV. Das Auftaktspiel gegen Algerien überträgt Sport 1, das Duell mit Kroatien das ZDF und die abschließende Partie gegen Österreich die ARD.

Liveticker Ungarn - Portugal

Aufgebote

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 18 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können im Laufe des Turniers bis zu fünf Wechsel aus einem erweiterten Aufgebot von 35 Spielern vorgenommen werden.