Norwegen - Portugal in Liveticker, Livestream und Free-TV

Bei der letzten Handball-EM wurde Portugal am Ende Siebter, Norwegen landete zwei Plätze dahinter. Auch das direkte Duell in der Hauptrunde in Hamburg verloren die Skandinavier mit 32:27. Diese hatten sich allerdings bei der Handball-WM als Sechster ihren Platz bei der Qualifikation gesichert.

"Wir sind vielleicht ein wenig passiv geworden und hatten Angst zu verlieren anstatt die Situation und das Ziel anzugreifen. Das hat zu einigen schlechteren Leistungen geführt als das, was wir eigentlich in uns zu haben glauben. Wir haben das Gefühl, dass wir wissen, was zu tun ist und wie wir es tun müssen, aber dass jeder Einzelne vielleicht nicht in der Lage war, es umzusetzen", bilanzierte Norwegens Nationalcoach Jonas Wille die letzte Handball-EM.

"Sowohl Ungarn als auch Portugal lagen zuletzt in der Meisterschaft vor uns, also müssen wir zweifellos besser abschneiden als bei der EM, um eine Chance zu haben. Aber wir kommen mit großem Vertrauen hierher, dass es durchaus möglich ist", so Wille, der vor allem vor der offensiven Deckungsformation der Iberer warnt. "Sie kann beim Gegner eine Reihe von technischen Fehlern verursachen, und das ist typisch für sie."

Die Portugiesen können wieder am Kreis auf Alexis Borges zurückgreifen. "Er ist ein weiterer Athlet, der sowohl verteidigen als auch angreifen kann, was es ihm auch ermöglicht, Luís Frade zu unterstützen", so Paulo Pereira. "Norwegen hat hervorragende Spieler, es ist nicht nur [Sander] Sagosen, die Mannschaften neigen dazu, ihn etwas mehr zu verteidigen, aber wir haben auch aus diesen Fehlern gelernt."

Dem letzten Duell will Portugals Coach keine große Bedeutung beimessen. "Es ist ein weiteres Spiel, das wir mit außergewöhnlicher Kompetenz spielen müssen, um zu gewinnen. Wir werden uns nur auf die Details konzentrieren, sei es in der Offensive oder in der Defensive, weil wir genau wissen, dass sie Norwegen Probleme bereiten können. Wir wissen auch, welche Probleme Norwegen uns bereiten kann, und wenn wir gut spielen, und davon bin ich überzeugt, werden wir wieder einmal gewinnen können", erklärt Pereira.

Olympiaqualifikation im Fernsehen

Der Streamingdienstanbieter Dyn überträgt sämtliche Partien im Rahmen der Olympiaqualifikation. Zudem bietet man auch am Donnerstag eine Konferenz an, Kommentator Lennart Wilken-Johannes und Moderatorin Hannah Nitsche haben Experte Pascal Hens dabei.

Alle Spiele des Team Austria werden live auf ORF 1 übertragen. Die Partien von Deutschland gibt es auf unterschiedlichen Sendern im Free-TV. Das Auftaktspiel gegen Algerien überträgt Sport 1, das Duell mit Kroatien das ZDF und die abschließende Partie gegen Österreich die ARD.

Liveticker Norwegen - Portugal

Aufgebote

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 18 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können im Laufe des Turniers bis zu fünf Wechsel aus einem erweiterten Aufgebot von 35 Spielern vorgenommen werden.