Norwegen - Polen in Liveticker, Livestream und Free-TV

Am zweiten Turniertag scheint das Duell zwischen Norwegen und Polen das vermeintliche Topspiel zu sein. Die Skandinavier sind in der Favoritenrolle, auf der anderen Seite spricht die kurze Anreise nach Berlin auch für Polen.

"Sie haben eine wirklich gute Mannschaft, und sie sind jünger als die, gegen die wir in den letzten Jahren gespielt haben. Sie haben einige Veränderungen in der Mannschaft vorgenommen, und nach dem, was ich in den Testspielen gesehen habe, sahen sie wirklich sehr gut aus", erklärt Norwegens Rückraumspieler Christian O´Sullivan vor dem Turnierstart.

"Wir wollen gut spielen, wir wollen unsere Taktik so lange wie möglich umsetzen, so gut wie möglich, und natürlich wollen wir einen guten Start in das Turnier erreichen. Wir haben unsere Chance, und wir wollen versuchen, sie zu nutzen", betont Polens Nationalcoach Marcin Lijewski.

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich mit Kommentator Vincent Schuster aus der Mercedes-Benz-Arena in Berlin im Livestream. Zudem bietet Dyn auch eine Konferenz mit den beiden anderen Abendspielen an. Kommentator Karsten Petrzika, Experte Stefan Kretzschmar, Moderatorin Anett Sattler sind im Einsatz, um die Einbindung von Social Media kümmert sich Jari Brüggmann. Im linearen Free-TV ist die Partie nicht zu verfolgen. Das ZDF bietet einen kostenlosen Livestream an, Gari Paubandt wird kommentieren.

Liveticker Norwegen - Polen

Aufgebote

Norwegens Nationalcoach Jonas Wille hat offiziell neunzehn Spieler für die Handball-EM nominiert. Dabei kann er auch auf einen eingespielten Block vom heimischen Topklub Kolstad IL setzen. Doch auch in der Bundesliga sind viele Spieler aktiv.

Polen stehen achtzehn Spieler zur Verfügung, dabei ein großer Teil auf der rechten Außenbahn. Mit Adam Morawski (MT Melsungen) und Arkadiusz Ossowski (HSC Coburg) wurden zwei Deutschland-Legionäre vorerst aus dem Aufgebot gestrichen.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Norwegen für die Handball-EM

» Der Kader von Norwegen

Nr. Name Position Geburtstag Verein 12 Kristian Saeverås TH 22.06.96 SC DHfK Leipzig/GER 30 Torbjørn Sittrup Bergerud TH 16.07.94 Kolstad IL 6 Sebastian Barthold LA 27.08.91 Aalborg Haadbold/DEN 71 Alexandre C. Blonz LA 17.04.00 GOG Haandbold/DEN 19 Kristian Bjørnsen RA 10.01.89 Aalborg Haadbold/DEN 44 Kevin Maagerø Gulliksen RA 09.11.96 TTH Holstebro/DEN 5 Sander Sagosen RL 14.09.95 Kolstad IL 13 Erik Thorsteinsen Toft RL 14.11.92 KIF Kolding/DEN 43 Simen Ulstad Lyse RL 01.02.00 Kolstad IL 3 Vetle Eck Aga RM 04.10.93 Kolstad IL 7 Sander Andreassen Øverjordet RM 08.04.96 KIF Kolding/DEN 22 Tobias Grøndahl RM 22.01.01 Elverum Handball 23 Gøran Søgard Johannessen RM 26.04.94 Kolstad IL 24 Christian O`Sullivan RM 22.08.91 SC Magdeburg/GER 27 Harald Reinkind RR 17.08.92 THW Kiel/GER 77 Magnus Abelvik Rød RR 07.07.97 Kolstad IL 9 Henrik Jakobsen KM 16.12.92 GOG Haandbold/DEN 11 Petter Øverby KM 26.03.92 THW Kiel/GER 21 Magnus Gullerud KM 13.11.91 Kolstad IL Jonas Wille Coach 20.05.76

Kader Polen für die Handball-EM

» Der Kader von Polen

chs