Norwegen - Dänemark in Liveticker, Livestream und Free-TV

"Wir sind mit der bisherigen Leistung zufrieden. Es war ein schweres Spiel gegen Schweden. Sie haben genau wie wir gut gespielt, und in der zweiten Halbzeit war es ein tolles Spiel. Ich denke, wir haben eine gute Leistung gezeigt und müssen in den nächsten Spielen so weitermachen", so Dänemarks Simon Pytlick nach dem Duell mit Schweden.

Der Flensburger betont: "Wir haben ein zweites skandinavisches Derby für uns, gegen Norwegen. Sie werden sicher versuchen, uns zwei Punkte abzunehmen, deshalb erwarte ich ein hartes Spiel. Sie haben bei diesem Turnier nicht so gut abgeschnitten, aber sie wollen sich beweisen. Sie werden mit viel Power auf uns zukommen."

"Jedes Mal, wenn wir auf die andere skandinavische Mannschaft treffen, wollen wir gewinnen, es ist ein Derby, das niemand verlieren will. Wir haben bei dieser Meisterschaft noch viel mehr zu zeigen, und wir müssen uns von unserer besseren Seite zeigen, als wir es bisher getan haben", so Norwegens Torhüter Torbjørn Bergerud: "Dänemark ist eine Weltklasse-Mannschaft und wir müssen auf unserem höchsten Niveau sein."

Aufgebote

Norwegens Nationalcoach Jonas Wille hat offiziell neunzehn Spieler für die Handball-EM nominiert. Dabei kann er auch auf einen eingespielten Block vom heimischen Topklub Kolstad IL setzen. Doch auch in der Bundesliga sind viele Spieler aktiv. Mit Magnus Abelvik Rød (Fußbruch) fiel ein Leistungsträger nun aus, Gabriel Setterblom (Kolstad IL) und Kent Robin Tønnesen (Paris St. Germain) reisten als Ersatz an.

Dänemarks Nationalcoach Nikolaj Jacobsen hat offiziell neunzehn Spieler für die Handball-EM nominiert. Wie groß das Reservoir an starken Spielern ist, zeigt auch der Blick auf den Reservekader.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Norwegen für die Handball-EM

Nr. Name Position Geburtstag Verein 12 Kristian Saeverås TH 22.06.96 SC DHfK Leipzig/GER 30 Torbjørn Sittrup Bergerud TH 16.07.94 Kolstad IL 6 Sebastian Barthold LA 27.08.91 Aalborg Haadbold/DEN 71 Alexandre C. Blonz LA 17.04.00 GOG Haandbold/DEN 19 Kristian Bjørnsen RA 10.01.89 Aalborg Haadbold/DEN 44 Kevin Maagerø Gulliksen RA 09.11.96 TTH Holstebro/DEN 5 Sander Sagosen RL 14.09.95 Kolstad IL 13 Erik Thorsteinsen Toft RL 14.11.92 KIF Kolding/DEN 43 Simen Ulstad Lyse RL 01.02.00 Kolstad IL 3 Vetle Eck Aga RM 04.10.93 Kolstad IL 7 Sander Andreassen Øverjordet RM 08.04.96 KIF Kolding/DEN 22 Tobias Grøndahl RM 22.01.01 Elverum Handball 23 Gøran Søgard Johannessen RM 26.04.94 Kolstad IL 24 Christian O`Sullivan RM 22.08.91 SC Magdeburg/GER 27 Harald Reinkind RR 17.08.92 THW Kiel/GER 42 Gabriel Setterblom RR 22.11.97 Kolstad IL 15 Kent Robin Tønnesen RR 05.06.91 Paris St. Germain/FRA 9 Henrik Jakobsen KM 16.12.92 GOG Haandbold/DEN 11 Petter Øverby KM 26.03.92 THW Kiel/GER 21 Magnus Gullerud KM 13.11.91 Kolstad IL Jonas Wille Coach 20.05.76

Kader Dänemark für die Handball-EM

