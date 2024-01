Nordmazedonien - Schweiz in Liveticker, Livestream und Free-TV

Die Schweiz kann nach dem Remis gegen Frankreich noch die Hauptrunde erreichen. Für Nordmazedonien hätte aber Rang 3 auch noch eine besondere Bedeutung.

"Es war eine Frage der berühmt-berüchtigten Charakters. Es war wichtig, eine Reaktion zu zeigen. Hätten wir keine Zwei-Minutenstrafe kassiert und ich wäre ein paar Jahre jünger, wäre mein letzter Wurf vielleicht sogar reingegangen. Für die Mannschaft und auch alle Schweizer Fans die hier sind, war das aber brutal wichtig", betonte der Schweizer Andy Schmid nach dem Remis gegen Frankreich.

"Wir wollen das Spiel gewinnen. Das ist nicht nur wichtig, weil wir hier gut spielen wollen, sondern wir haben auch die nächsten Turniere im Kopf - und die Platzierung ist ja für die WM-Qualifikation sehr wichtig", unterstreicht Linksaußen Samuel Zehnder.

"Wenn wird die Chance haben wettbewerbsfähig zu sein und um den Sieg zu kämpfen, dann sollte es die Schweiz sein", betont Nordmazedoniens Trainer Kiril Lazarov nach den Duellen mit Frankreich und Deutschland. "Wir müssen daran glauben, was wir machen. Wir sind Teil der Nationalmannschaft."

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich mit Kommentator Tobias Schimon aus der Mercedes-Benz-Arena in Berlin im Livestream. Im linearen Free-TV ist die Partie nicht zu verfolgen. Die ARD bietet einen kostenlosen Livestream an, Johannes Krause wird kommentieren.

Die Schweiz ist nur mit 17 Spielern angereist, zum offiziellen Kader gehören aber auch der dritte Torhüter Aurel Bringolf (BSV Bern) und Spielmacher Zoran Markovic (Kadetten Schaffhausen), werden aber nicht zum Einsatz kommen. "Mein Vertrauen in diese 17 Jungs ist groß. Sie haben am Yellow Cup in allen drei Spielen überzeugt und sind in dieser Woche auch als Mannschaft noch einmal zusammengewachsen", erklärte Nationalcoach Michael Suter, der mit Dimitrij Küttel, Samuel Röthlisberger und Jonas Schelker drei Schlüsselspieler ersetzen muss.

Nordmazedoniens Nationaltrainer Kiril Lazarov setzt auf eine gewisse Blockbildung. Im derzeit 18 Spieler umfassenden Kader spielen gleich acht Alkaloid Skopje, wo Lazarov als Vereinstrainer tätig ist. Weitere Blöcke kommen von den weiteren heimischen Spitzenklubs RK Eurofarm Pelister Bitola (4) und HC Vardar 1961 Skopje (3). Nur drei Spieler sind im Ausland aktiv, Torwart Nikola Mitrevski (FC Porto), Rückraumshooter Filip Taleski (Benfica Lissabon) und Rechtsaußen Nikola Kosteski (Talent Pilsen).

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Nordmazedonien für die Handball-EM

Nr. Name Pos. Geb. Verein 1 Nikola Mitrevski TH 03.10.85 FC Porto/POR 12 Martin Tomovski TH 10.07.97 HC Vardar 1961 Skopje 20 Marko Kizikj TH 22.01.01 RK Eurofarm Pelister Bitola 55 Petar Atanaseivikj LA 09.07.03 RK Eurofarm Pelister Bitola 19 Nenad Kosteski RA 03.04.01 RK Alkaloid Skopje 26 Nikola Kosteski RA 22.08.92 Talent Pilsen/CZE 11 Filip Taleski RL 28.03.96 Benfica Lissabon/POR 18 Filip Kuzmanovski RL 07.07.96 RK Eurofarm Pelister Bitola 38 Ivan Djonov RM 15.07.97 RK Alkaloid Skopje 10 Marko Mitev RM 23.02.03 RK Alkaloid Skopje 9 Igor Gjorgiev RM 02.06.00 RK Alkaloid Skopje 34 Tomislav Jagurinovski RR 19.08.98 HC Vardar 1961 Skopje 79 David Savrevski RR 16.06.02 RK Alkaloid Skopje 4 Martin Velkovski RR 10.03.97 RK Alkaloid Skopje 17 Nikola Markoski KM 22.05.90 RK Alkaloid Skopje 33 Zharko Peshevski KM 11.04.91 RK Eurofarm Pelister Bitola 36 Milan Lazarevski KM 09.02.97 HC Vardar 1961 Skopje 2 Edvin Omeragikj KM 09.10.02 RK Alkaloid Skopje Kiril Lazarov Coach 10.05.80

Kader Schweiz für die Handball-EM

