Kroatien - Rumänien in Liveticker, Livestream und Free-TV

Kroatien hat nach dem furiosen Sieg über Spanien alle Trümpfe in der Hand. Ein Punkt gegen Rumänien reicht für den Einzug in die nächste Runde, nur bei einer höheren Niederlage muss man noch zittern.

"Wir haben immer noch alles in der Hand, es hat sich nichts geändert. Unser größter Verlust ist jetzt die Verletzung von Ivan Martinovic", so Kroatiens Nationaltrainer Goran Perkovac, der aber vor allem Luka Lovre Klarica und Mateo Maras das Vertrauen schenkt. "Wir sollten Rumänien nicht unterschätzen. Sie haben eine aggressive Verteidigung mit gutem Umschaltspiel. Auch wenn sie bisher beide Spiele verloren haben, müssen wir vorsichtig sein, aber wir sollten keine Angst haben."

"Ich hoffe, dass wir aus dem nächsten Spiel so viele Dinge wie möglich lernen werden. Wir haben Spieler, die noch nie solche Spiele oder vor einem so großen Publikum gespielt haben. Wir brauchen Erfahrung und ich hoffe, dass Rumänien so bald wie möglich zu einer neuen Europa- oder Weltmeisterschaft zurückkehren wird, lasst uns nicht 28 Jahre warten", so Rumäniens Coach Xavi Pascual.

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich mit Kommentator Vincent Schuster aus der SAP-Arena in Mannheim im Livestream. Im linearen Free-TV oder im kostenlosen Livestream ist die Partie nicht zu verfolgen.

Kroatien kam im Vorfeld zu zwei Siegen über Montenegro (29:25) und Slowenien (32:26), musste aber die Ausfälle von David Mandic (MT Melsungen) und Josip Sarac (Frisch Auf Göppingen) verkraften. Auch Torhüter Dominik Kuzmanovic wurde nicht rechtzeitig fit, dafür gehört nun Kristian Pilipovic zum Aufgebot der Mannschaft. 2018 nahm der Torhüter der Kadetten Schaffhausen noch für Österreich an einer Handball-EM teil. Aus Deutschland sind Domagoj Duvnjak (THW Kiel), Marko Mamic (Leipzig) und Ivan Martinovic (MT Melsungen) mit an Bord.

Bei Rumänien stehen mit Demis Grigoras (Benfica Lissabon) und Andrei Buzle (BM Granollers) auch zwei Auslands-Legionäre im Kader. Alexandru Bucataru, Ante Kuduz und Javier Humet vom Meister Dinamo Bukarest fehlen hingegen ebenso wie Dragos Hantaru (Potaissa Turda).

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Kroatien für die Handball-EM

Nr. Name Position Geburtstag Verein 12 Matej Mandic TH 02.05.02 RK Zagreb 16 Filip Ivic TH 30.08.92 Chambery Savoie Mont Blanc HB/FRA 36 Kristian Pilipovic TH 10.12.94 Kadetten Schaffhausen/SUI 62 Marin Jelinic LA 07.12.96 Pick Szeged/HUN 2 Lovro Mihic LA 25.08.94 Orlen Wisla Plock/POL 6 Mario Sostaric RA 25.11.92 Pick Szeged/HUN 57 Filip Glavas RA 06.05.97 RK Zagreb 58 Zvonimir Srna RL 18.01.98 RK Zagreb 30 Marko Mamic RL 06.03.94 SC DHfK Leipzig/GER 41 Tin Lucin RL 16.08.99 Orlen Wisla Plock/POL 5 Domagoj Duvnjak RM 01.06.88 THW Kiel/GER 18 Igor Karacic RM 02.11.88 Industria Kielce/POL 33 Luka Cindric RM 05.07.93 Dinamo Bukarest/ROU 51 Ivan Martinovic RR 06.01.98 MT Melsungen/GER 20 Mateo Maras RR 17.12.00 Tatabanya KC/HUN 59 Luka Lovre Klarica RR 25.09.01 RK Zagreb 25 Tomislav Kusan KM 16.12.94 Limoges Handball/FRA 21 Veron Nacinovic KM 07.03.00 Montpellier HB/FRA 53 Marin Sipic KM 29.04.96 HC Kriens-Luzern/SUI Goran Perkovac Coach 16.09.62

Kader Rumänien für die Handball-EM

