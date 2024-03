Kroatien - Österreich in Liveticker, Livestream und Free-TV

Topspiel am 1. Spieltag der Olympiaqualifikation. Österreichs Handballer präsentieren sich fit und bereit für die bevorstehenden Aufgaben in der Olympia-Quali. "Wir haben eine richtig gute EM gehabt und jetzt haben wir eine Chance. Wir sind Handballer, wir gehen in jedem Spiel All In und wollen das gewinnen", so ÖHB-Coach Ales Pajovic.

Österreich kämpft um die Olympiaqualifikation.