Kroatien - Algerien in Liveticker, Livestream und Free-TV

Die Ausgangslage ist nach zwei Spieltagen eindeutig, Kroatien steht nach den Siegen über Österreich und Deutschland bereits als Siger fest. Algerien hatte gegen dieselben Gegner jeweils deutlich das Nachsehen und ist Schlusslicht. Die abschließende Partie hat somit nur noch statistischen Wert.

"Wir hatten einen großartigen Start, wir hatten einen großartigen Torhüter in der ersten Halbzeit, aber wir hatten keine Verteidigung in der zweiten Halbzeit", fasste Kroatiens Trainer Dagur Sigurdsson den Sieg über Deutschland zusammen und war "glücklich über den Sieg". Der Isländer, der schon Japan zu den Spielen von Paris gecoacht hatte betonte: "Alles in allem war unser Spiel nicht das beste, aber man darf nicht vergessen, dass wir zwei Endspiele in nur drei Tagen hatten."

Olympiaqualifikation im Fernsehen.

Der Streamingdienstanbieter Dyn überträgt sämtliche Partien im Rahmen der Olympiaqualifikation. Zudem bietet man auch am Donnerstag eine Konferenz an, Kommentator Lennart Wilken-Johannes und Moderatorin Hannah Nitsche haben Experte Pascal Hens dabei.

Alle Spiele des Team Austria werden live auf ORF 1 übertragen. Die Partien von Deutschland gibt es auf unterschiedlichen Sendern im Free-TV. Das Auftaktspiel gegen Algerien überträgt Sport 1, das Duell mit Kroatien das ZDF und die abschließende Partie gegen Österreich die ARD.

Liveticker Kroatien - Algerien

Aufgebote

Kroatien musste bei der Anreise kurzfristig umplanen, Filip Ivic fällt als dritter Keeper mit einer Augenverletzung aus, Kristian Pilipovic rückt für ihn nach. Bei der Handball-EM genossen vor allem Dominik Kuzmanovic und Matej Mandic das Vertrauen. Nicht mitgereist sind unter anderem die Bundesligaspieler David Mandic, Ivan Snajder, Marko Kopjar oder Josip Sarac. Zudem fehlte Domagoj Duvnjak zum Trainingsauftakt, da er Vater wurde.

"Wir werden aus Sicherheitsgründen mit 21 Spielern antreten. Einige Spieler haben noch mit kleineren Verletzungen zu kämpfen, wir müssen Reserven haben", so Kroatiens neuer Coach Sagur Sigurdsson vor dem Duell mit einer Ex-Mannschaft. Österreich coachte der 50-Jährige von 2008-2010, Deutschland dann von 2014-2017.

Neben Kristian Pilipovic waren zunächst auch die beiden Balinger Filip Vistorop und Nikola Grahovac nur als Zuschauer vor Ort. Vistorop ersetzte allerdings vor dem Spiel gegen Deutschland dann den Leipziger Marko Mamic. "Filip spielt in Deutschland, er kennt die Spieler. Wir hatten einen Plan mit ihm im Angriff, aber Srna und Duvnjak haben gut funktioniert."

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 18 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können im Laufe des Turniers bis zu fünf Wechsel aus einem erweiterten Aufgebot von 35 Spielern vorgenommen werden.

chs, ÖHB

Kader Kroatien für die Olympiaqualifikation

Nr. Name Pos. Geb. Verein 1 Dominik Kuzmanovic TW 15.08.2002 RK Nexe Nasice 12 Matej Mandic TW 02.05.2002 RK Zagreb 2 Lovro Mihic LA 25.08.1994 Wisla Plock 57 Filip Glavas RA 06.05.1997 RK Zagreb 6 Mario Sostaric RA 25.11.1992 Pick Szeged/HUN 10 Jakov Gojun RL 18.04.1986 RK Zagreb 58 Zvonimir Srna RL 18.01.1998 RK Zagreb 33 Luka Cindric RM 05.07.1993 CS Dinamo Bukarest/ROU 5 Domagoj Duvnjak RM 01.06.1988 THW Kiel/GER 18 Igor Karacic RM 02.11.1988 Barlinek Industria Kielce/POL 41 Tin Lucin RM 16.08.1999 Wisla Plock/POL 37 Filip Vistorop RM 29.04.1998 HBW Balingen-Weilstetten/GER 59 Luka Lovre Klarica RR 25.092001 RK Zagreb 20 Mateo Maras RR 17.12.2000 Tatabanya KC/HUN 51 Ivan Martinovic RR 06.01.1998 MT Melsungen/GER 21 Veron Nacinovic KM 07.03.2000 Montpellier HB/FRA 53 Marin Sipic KM 29.04.1996 HC Kriens-Luzern/SUI

Kader Algerien für die Olympiaqualifikation