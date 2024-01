Island - Ungarn in Liveticker, Livestream und Free-TV

Island steht mit dem Rücken zur Wand.

"Es ist einfach aufregend, dieses Alles-oder-Nichts-Spiel zu spielen. Wir wollen die zwei Punkte mit in die nächste Runde nehmen. Es wird auch ein körperbetontes Spiel, wie die anderen Spiele, die wir in dieser Gruppe gespielt haben.", erklärte Islands Gisli Kristjansson. "Wir sind in einem Alles-oder-Nichts-Spiel, in dem wir zwei Punkte mit in die Hauptrunde nehmen können, und so wollen wir es auch haben. Wir wollen immer groß spielen."

"Sie haben sehr, sehr, sehr gute Spieler. Individuell vielleicht die besten der Welt. Sie haben im letzten Sommer mit einigen Spielern die Champions League gewonnen", warnt Ungarns Spielmacher Mate Lekai und ergänzt: "Wir kennen uns gegenseitig sehr gut. Letztes Jahr haben wir auch bei der Weltmeisterschaft gegen sie gespielt. Sie spielen einen sehr schnellen Handball. Sie versuchen, viele Gegenstoßtore zu erzielen. Wir müssen sie daran hindern, weil jeder Gegenstoß fast immer zu Toren führt."

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich mit Kommentator Lennart Wilken-Johannes aus der Olympiahalle in München im Livestream. Im linearen Free-TV oder im kostenlosen Livestream ist die Partie nicht zu verfolgen.

Liveticker Island - Ungarn

Aufgebote

Große Überraschungen im EM-Kader von Island gibt es nicht. Insgesamt neun Spieler, die in der Handball-Bundesliga spielen, haben den Sprung in den Kader geschafft, allen voran Gísli Kristjánsson, der nach seiner schweren Schulterverletzung vor kurzem sein Comeback gefeiert hatte.

Mit im Kader steht neben Kristjánsson auch seine Magdeburger Mitspieler Ómar Ingi Magnússon und Janus Smárason. Zudem ist mit Einar Thorsteinn Olafsson ein gebürtiger Magdeburger im Kader, denn der Rückraumspieler von Fredericia HK ist Sohn von Handball-Legende Olafur Stefansson.

Während Torwartlegende Roland Mikler nur im erweiterten Kader der Ungarn steht, schafften die drei Bundesligaspieler Zoran Ilic (HSV Hamburg), Egon Hanusz (TVB Stuttgart) und Adrian Sipos (MT Melsungen) den Sprung ins EM-Aufgebot.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Island für die Handball-EM

» Der Kader von Island

Nr. Name Position Geburtstag Verein 1 Björgvin Pall Gustavsson TH 24.05.85 Valur Reykjavik 16 Viktor Gisli Hallgrimsson TH 24.07.00 HBC Nantes/FRA 8 Bjarki Mar Elisson LA 16.05.90 Telekom Veszprem/HUN 17 Stiven Tobar Valencia LA 27.10.00 Benfica Lissabon/POR 2 Odinn Thor Rikhardsson RA 23.10.97 Kadetten Schaffhausen/SUI 22 Sigvaldi Björn Gudjonsson RA 04.07.94 Kolstad IL/NOR 4 Aron Palmarsson RL 19.07.90 FH Hafnarfjördur/ISL 27 Einar Thorsteinn Olafsson RL 30.09.01 Fredericia HK/DEN 9 Elvar Örn Jonsson RL 31.08.97 MT Melsungen/GER 10 Gisli Thorgeir Kristjansson RM 30.07.99 SC Magdeburg/GER 25 Haukar Thrastarsson RM 14.04.01 Industria Kielce/POL 3 Janus Dadi Smarason RM 01.01.95 SC Magdeburg/GER 23 Kristjan Örn Kristjansson RR 25.12.97 PAUC Aix en Provence/FRA 14 Omar Ingi Magnusson RR 12.03.97 SC Magdeburg/GER 7 Viggo Kristjansson RR 09.12.93 SC DHfK Leipzig/GER 21 Arnar Freyr Arnarsson KM 14.03.96 MT Melsungen/GER 18 Ellidi Snaer Vidarsson KM 15.11.98 VfL Gummersbach/GER 11 Ymir Örn Gislason KM 01.07.97 Rhein-Neckar Löwen/GER Snorri Steinn Gudjonsson Coach 17.10.81

Kader Ungarn für die Handball-EM

» Der Kader von Ungarn

chs