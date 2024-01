Tschechien - Portugal in Liveticker, Livestream und Free-TV

Portugal kam gut ins Turnier und kann nun den Einzug in die Hauptrunde absichern. Tschechien will hingegen die ersten Pluspunkte sammeln.

"Niemand hat erwartet, dass wir gegen Dänemark gewinnen. Jetzt haben wir also die Schlüsselspiele gegen Portugal und Griechenland. Gegen Portugal müssen wir gewinnen", so Tschechiens Jaroslav Trkovský im Vorfeld: "Wenn wir so verteidigen wie gegen Dänemark und im Angriff besser arbeiten, können wir gewinnen."

"Gegen Tschechien zu spielen, ist schwieriger. Sie haben auch viele gute Spieler, sie haben eine gute Abwehr, einen guten Angriff, einen guten Torwart. Wir können nur mit Konzentration spielen. Wenn wir so spielen wie in der zweiten Halbzeit gegen Griechenland, können wir das Spiel gewinnen", betont Portugals Linkshänder Joaquim Nazaré.

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich mit Kommentator Markus Herwig aus der Olympiahalle in München im Livestream. Im linearen Free-TV oder im kostenlosen Livestream ist die Partie nicht zu verfolgen.

Aufgebote

Portugals Nationaltrainer Paulo Perreira, der auf den früheren Melsunger Andre Gomes, Victor Iturriza oder Fabio Magalhaes verletzungsbedingt verzichten muss, hat offiziell achtzehn Spieler für die Handball-EM nominiert. Als letztes fiel dann auch noch der Ersatzkreisläufer Daymaro Salina aus.

Tschechien hat offiziell 18 Spieler nominiert, zur offiziellen Delegation gehört auch der erfahrene Torhüter Martin Galia. Dafür hat Trainer Xavi Sabate auf den beiden Außenpositionen nur jeweils einen Spieler im Kader. Jakub Hrstka und Jan Blecha müssen praktisch durchspielen.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Tschechien für die Handball-EM

Nr. Name Position Geburtstag Verein 1 Tomas Mrkva TH 20.01.89 THW Kiel/GER 4 Jan Hrdlicka TH 10.11.96 Energa MKS Kalisz/POL 16 Martin Galia TH 12.04.79 HC Banik Karvina 2 Jakub Hrstka LA 17.03.1990 Dessau-Roßlauer HV/GER 14 Jakub Sterba RA 11.07.96 ASV Hamm-Westfalen/GER 20 Jaroslav Trkovsky RL 03.11.01 HK Lovosice 31 Matej Klima RL 24.03.99 SC DHfK Leipzig/GER 32 Vojtech Patzel RL 23.09.98 VfL Lübeck-Schwartau/GER 34 Dominik Solak RL 17.08.97 HC Banik Karvina 10 Jonas Patzel RM 14.02.02 HC Banik Karvina 19 Tomas Babak RM 28.12.93 Bergischer HC/GER 28 Matej Havran RM 22.01.02 HC Robe Zubri 39 Lukas Morkovsky RM 04.01.02 Gornik Zabrze/POL 7 Tomas Piroch RR 12.05.00 SPR Wisla Plock/POL 17 Stanislav Kasparek RR 11.06.96 Dinamo Bukarest/ROU 18 Vit Reichl KM 15.06.93 TV Hüttenberg/GER 66 Stepan Zeman KM 09.05.97 VfL Gummersbach/GER 77 Daniel Reznicky KM 26.03.98 KPR Ostrovia Ostrow Wielkopolski/POL Xavi Sabate Coach 15.08.76

Kader Portugal für die Handball-EM

