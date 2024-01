Georgien - Schweden in Liveticker, Livestream und Free-TV

Als amtierender Europameister Zählt Schweden als großer Titelfavorit in das Turnier. Gegner Georgien ist hingegen großer Außenseiter.

"Es ist ein wichtiges Spiel für uns, um zu gewinnen und die Hauptrunde zu erreichen. Wir werden uns konzentrieren und darauf vertrauen, dass wir unser Bestes geben können, und auf unsere breite Mannschaft vertrauen. Es werden wieder harte 60 Minuten werden", ist Schwedens Torhüter Andreas Palicka die Bedeutung der Partie bewusst.

Jonathan Carlsbogard betont: "Es gibt immer ein paar Details, an denen man im Laufe des Wettbewerbs arbeiten muss. In gewisser Weise wäre es ein bisschen langweilig, wenn alles immer gleich und perfekt wäre. Wir haben einige Dinge im Konterspiel, die wir besser machen können, und wir müssen auch in der Verteidigung kompakter stehen, besonders um den Kreisläufer herum."

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich mit Kommentator Vincent Schuster aus der SAP-Arena in Mannheim im Livestream. Zudem bietet Dyn auch eine Konferenz mit den beiden anderen Abendspielen an. Kommentator Finn-Ole Martins, Experte Pascal Hens, Moderatorin Lea Rostek sind im Einsatz, um die Einbindung von Social Media kümmert sich Jari Brüggmann. Im linearen Free-TV oder im kostenlosen Livestream ist die Partie nicht zu verfolgen.

Schwedens Nationalcoach Glenn Solberg hat offiziell achtzehn Spieler für die Handball-EM nominiert. Nur der dritte Torhüter Simon Möller ist noch in der heimischen Liga aktiv, die Hälfte des Kaders spielt in Deutschland für die Topklubs.

Georgiens Trainer Tite Kalandadze hat nur sechzehn Spieler offiziell für die Handball-EM gemeldet und wird mit diesen Spielern in das Turnier starten. Im Fokus steht natürlich auch Giorgi Tskhovrebadze vom VfL Gummersbach. Doch im rechten Rückraum ist mit Zurab Gogava auch ein weiterer Deutschland-Legionär aktiv, der in der Oberliga Ostsee-Spree für den LHC Cottbus spielt.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Nr. Name Position Geburtstag Verein 12 Zurab Tsintsadze TH 03.10.96 KS Azoty Pulawy/POL 16 Gigi Rukhadze TH 15.03.04 Kutaisi 2015 7 Khazein Rustamov LA 09.12.98 RK Prilep/MKD 30 Zurab Abramishvili LA 23.01.94 BSB Batumi 14 Teimuraz Orjonikidze RL 07.02.96 GRK Ohrid 34 Miriani Gavashelishvili RL 21.09.00 Metaloplastika Sabac/SRB 9 Giorgi Areshidze RM 23.07.04 Pegasi stu 10 Irakli Kbilashvili RM 02.10.98 AHC Potaissa Turda/ROU 94 Zuriko Simonia RM 25.08.94 Kutaisi 2015 11 Giorgi Tskhovrebadze RR 19.02.01 VfL Gummersbach/GER 21 Sandro Darsania RR 14.06.04 OS Belenenses/POR 24 Zurab Gogava RR 14.09.98 LHC Cottbus/GER 15 Irakli Gogoladze RA 15.11.96 BSB Batumi 71 Giorgi Dikhaminjia RA 21.06.97 HK Lovosice/CZE 3 George Lapiashvili KM 12.11.00 BSB Batumi 18 Erekle Arsenashvili KM 18.10.98 CBM Puente Genil/ESP Tite Kalandadze Coach 10.10.72

chs