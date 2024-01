Ungarn - Montenegro in Liveticker, Livestream und Free-TV

Nach dem verpatzten Heimturnier vor zwei Jahren will Ungarn wieder einen Sprung nach oben machen. Montenegro sich sich als ambitionierter Underdog.

"Es ist ein schwieriges Spiel. Das erste Spiel ist für jede Mannschaft immer so schwierig, weil man die Nerven des ersten Spiels hat, diese Spannung, alles. Es ist so wichtig, weil das Turnier so anders ist, wenn man mit einem Sieg oder einer Niederlage beginnt", erklärte Ungarns Nationaltrainer Chema Rodriguez.

Der Spanier betonte: "Das erste Ziel ist es, die erste Phase zu überstehen, denn wir haben, glaube ich, die schlechteste Gruppe bei dieser Europameisterschaft. Die vier Mannschaften sind sehr stark. Jede der vier Mannschaften kann in die nächste Runde einziehen."

"Ich denke, es wird ein sehr interessantes Spiel für die Zuschauer. Beide Mannschaften sind gut. Vielleicht hat Ungarn eine bessere Position in der Rangliste. Ich habe das Gefühl, dass wir in dieser Gruppe die Underdogs in dieser Gruppe sind. Wir sind bereit, uns morgen Abend von der besten Seite zu zeigen", so Kroatiens Nationalcoach Vlado Sola.

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich mit Kommentator Lennart Wilken-Johannes aus der Olympiahalle in München im Livestream. Im linearen Free-TV oder einem kostenlosen Livestream ist die Partie nicht zu verfolgen.

Liveticker Ungarn - Montenegro

Aufgebote

Während Torwartlegende Roland Mikler nur im erweiterten Kader der Ungarn steht, schafften die drei Bundesligaspieler Zoran Ilic (HSV Hamburg), Egon Hanusz (TVB Stuttgart) und Adrian Sipos (MT Melsungen) den Sprung ins EM-Aufgebot.

Zurück im Nationalteam von Montenegro ist auch Vuko Borozan, auch wenn sein Vertrag bei Lovcen Cetinje zum Jahresende aufgelöst wurde. Rund sechseinhalb Jahre spielte der frühere Bundesligaprofi nicht mehr für sein Heimatland. "Ich hatte mehrere Gespräche mit dem Nationaltrainer. Er wirkte überzeugend, und ich bekam den Wunsch, mit ihm zusammenzuarbeiten und zurückzukommen. Das ist einer der Gründe", erklärte Borozan gegenüber Cafe del Montenegro.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Ungarn für die Handball-EM

» Der Kader von Ungarn

Nr. Name Position Geburtstag Verein 1 Arian Ando TH 29.01.1999 Balatonfüredi KSE 61 Laszlo Bartucz TH 05.11.1991 Mol Tatabanya KC 32 Kristof Palasics TH 19.04.2002 Logrono La Rioja/ESP 7 Bendeguz Boka LA 02.10.1993 Balatonfüredi KSE 18 Bence Krakovszki LA 09.07.2002 Mol Tatabanya KC 10 Zsolt Krakovszki RA 09.07.2002 HSA-NEKA 91 Bence Imre RA 15.20.2002 FTC Budapest 39 Richard Bodo RL 13.03.1993 Pick Szeged 11 Patrik Ligetvari RL 13.02.1996 Telekom Veszprem 30 Zoltan Szita RL 10.02.1998 Pick Szeged 66 Mate Lekai RM 16.06.1988 FTC Budapest 77 Egon Hanusz RM 25.09.1997 TVB Stuttgart/GER 24 Gergö Fazekas RM 31.10.2003 Orlen Wisla Plock/POL 33 Gabor Ancsin RR 27.11.1990 Mol Tatabanya KC 23 Dominik Mathe RR 01.04.1999 Paris St. Germain/FRA 43 Zoran Ilic RR 02.01.2002 HSV Hamburg/GER 27 Bence Banhidi KM 09.02.1995 Pick Szeged 45 Miklos Rosta KM 14.02.1999 CS Dinamo Bukarest/ROU 28 Szalbocs Szöllösi KM 28.01.1989 Dabas KC 2 Adrian Sipos KM 08.03.1990 MT Melsungen/GER Chema Rodriguez Coach 05.01.1980

Kader Montenegro für die Handball-EM

» Der Kader von Montenegro

