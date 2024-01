Schweden - Bosnien-Herzegowina in Liveticker, Livestream und Free-TV

Als amtierender Europameister Zählt Schweden als großer Titelfavorit in das Turnier. Bosnien-Herzegowina hofft zumindest auf eine Verbesserung gegenüber den letzten Europameisterschaften, der erste Sieg soll her.

"Wir wissen, dass Bosnien und Herzegowina einen großartigen Torhüter Benjamin Buric und eine gute Verteidigung hat, aber wenn wir unser Spiel beibehalten, werden wir in der Lage sein, gegen ihn zu punkten", ist Schwedens Spielmacher Jim Gottfridsson vor dem Duell gegen seinen Flensburger Teamkollegen überzeugen.

"Es ist wichtig, internationale Erfahrung für diese Mannschaft und für die Zukunft von Bosnien und Herzegowina zu sammeln. Wir haben viele junge und unerfahrene Spieler. Diese Europameisterschaft ist für sie von großem Wert. Wenn man groß werden will, muss man gegen große Mannschaften spielen", betont Irfan Smajlagic. Der Nationaltrainer von Bosnien-Herzegowina konnte als Spieler mit Kroatien 1994 Bronze gewinnen.

Schwedens Nationalcoach Glenn Solberg hat offiziell achtzehn Spieler für die Handball-EM nominiert. Nur der dritte Torhüter Simon Möller ist noch in der heimischen Liga aktiv, die Hälfte des Kaders spielt in Deutschland für die Topklubs.

Bosnien-Herzegowina hat offiziell 18 Spieler nominiert. Einziger Bundesligaprofi ist Benjamin Buric. Der Torhüter von der SG Flensburg-Handewitt erhofft sich in Mannheim eine Art Heimvorteil. "Wenn ich mir die Menge an Unterstützung und Anfragen ansehe, die ich erhalten habe, denke ich, dass die Halle mit unseren Fans gefüllt sein wird. Es ist eine riesige Arena, die 13.000 Menschen fasst, aber ich bin sicher, dass es bei uns zwischen 5.000 und 7.000 sein werden", so Buric.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Nr. Name Position Geburtstag Verein 16 Tobias Thulin TH 05.07.95 GOG Haandbold/DEN 12 Andreas Palicka TH 10.07.86 Paris Saint Germain/FRA 30 Simon Möller TH 02.07.00 IK Sävehof 15 Hampus Wanne LA 10.12.93 FC Barcelona/ESP 22 Lucas Pellas LA 28.08.95 Montpellier HB/FRA 2 Jonathan Carlsbogard RL 19.04.95 FC Barcelona/ESP 42 Eric Johansson RL 28.06.00 THW Kiel/GER 49 Karl Wallinius RL 14.01.99 THW Kiel/GER 19 Felix Claar RM 05.01.97 SC Magdeburg/GER 24 Jim Gottfridsson RM 02.09.92 SG Flensburg-Handewitt/GER 28 Jonathan Edvardsson RM 07.04.97 TSV Hannover-Burgdorf/GER 23 Albin Lagergren RR 11.09.92 SC Magdeburg/GER 33 Lukas Sandell RR 03.02.97 Telekom Veszprem/HUN 11 Daniel Pettersson RA 06.05.92 SC Magdeburg/GER 13 Sebastian Karlsson RA 21.01.95 Montpellier HB/FRA 5 Max Darj KM 27.09.91 Füchse Berlin/GER 32 Oscar Bergendahl KM 08.03.95 SC Magdeburg/GER 35 Andreas Nilsson KM 12.04.90 Telekom Veszprem/HUN Glenn Solberg Coach 18.02.72

