Portugal - Griechenland in Liveticker, Livestream und Free-TV

Nach den zwei Testspielniederlagen gegen Deutschland musste Portugal seinen Kader noch einmal umbauen. Griechenland steht vor seiner ersten Europameisterschaft.

"Für eine Mannschaft, die zum ersten Mal an einer Europameisterschaft teilnimmt, sind die Emotionen am höchsten, und alles kann passieren. Aber ich denke, wir sind besser, theoretisch müssen wir gewinnen, und ich denke, wir werden gewinnen. Aber wir müssen uns auf unseren Plan konzentrieren", so Portugals Coach Paulo Perreira im Vorfeld.

"Wir wissen, dass sie es uns schwer machen können", mahnt Portugals Spielmacher Rui Silva und verweist auf die eigene Turniergeschichte: "Sie kommen, um zu kämpfen und zu gewinnen. Vor vier Jahren kamen wir auf diese Weise und haben einige Teams überrascht, also wollen wir jetzt nicht von solchen Teams überrascht werden."

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich mit Kommentator Markus Herwig aus der Olympiahalle in München im Livestream. Im linearen Free-TV oder im kostenlosen Livestream ist die Partie nicht zu verfolgen.

Aufgebote

Portugals Nationaltrainer Paulo Perreira, der auf den früheren Melsunger Andre Gomes, Victor Iturriza oder Fabio Magalhaes verletzungsbedingt verzichten muss, hat offiziell achtzehn Spieler für die Handball-EM nominiert. Als letztes fiel dann auch noch der Ersatzkreisläufer Daymaro Salina aus.

Griechenland besitzt im Tor mit Petros Boukovinas den besten Torhüter der 2. Handball-Bundesliga. Auch Achilleas Toskas wird im Sommer nach Deutschland kommen, der Rückraumshooter hat beim TVB Stuttgart unterschrieben.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Portugal für die Handball-EM

Nr. Name Position Geburtstag Verein 16 Diogo Rema Marques TH 17.03.2004 FC Porto 41 Gustavo Capdeville TH 31.08.97 Benfica Lissabon 21 Leonel Fernandes LA 12.03.98 FC Porto 51 Pedro Oliveira LA 04.07.02 FC Porto 24 Alexandre Cavalcanti RL 27.12.96 HBC Nantes/FRA 5 Gilberto Duarte RL 06.07.90 PAUC Aix en Provence/FRA 34 Goncalo Vieira RL 27.04.99 Fenix Toulouse/FRA 31 Salvador Salvador RL 29.07.01 Sporting CP Lissabon 79 Martim Costa RM 27.09.02 Sporting CP Lissabon 10 Miguel Martins RM 04.11.97 Pick Szeged/HUN 14 Rui Silva RM 28.04.93 FC Porto 26 Francisco Costa RR 16.02.05 Sporting CP Lissabon 55 Joaquim Nazare RR 25.07.01 Skjern Haandbold/DEN 25 Antonio Areia RA 21.06.90 FC Porto 4 Pedro Portela RA 06.01.90 Sporting CP Lissabon 82 Luis Frade KM 11.09.98 FC Barcelona/ESP 30 Fabio Silva KM 20.01.01 Artistica de Avanca Bioria 86 Ricardo Brandao KM 28.04.04 FDM Cangas/ESP Paulo Pereira Coach 21.03.65

Kader Griechenland für die Handball-EM

