Handball-Bundesliga HC Erlangen - TBV Lemgo Lippe in Liveticker und Livestream

Der Abstiegskampf steht im Fokus, wenn der HC Erlangen und der TBV Lemgo Lippe die Klingen kreuzen. Vor allem die Franken stehen in diesem Spiel bei zwei Zählern Rückstand in der Tabelle unter Zugzwang, Lemgo könnte sich in Richtung obere Tabellenhälfte orientieren.

Der TBV Lemgo Lippe siegte im letzten Testspiel gegen den VfL Eintracht Hagen. TBV Lemgo Lippe