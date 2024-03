Handball-Bundesliga TBV Lemgo Lippe - HSG Wetzlar in Liveticker und Livestream

Nur drei Tage nach dem wichtigen Auswärtssieg in Göppingen kommt es am Donnerstag in der Phoenix Contact-Arena gegen die HSG Wetzlar erneut zu einem Verfolgerduell. Der Elfte erwartet den Achten. Deswegen rechnet Wetzlars Trainer Frank Carstens auch mit einem "Duell auf Augenhöhe" gegen einen Kontrahenten, "der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt und vor allem im Aufholen von Rückständen extrem stark ist".

Der TBV Lemgo Lippe möchte nach dem Sieg über Göppingen am Montag nun nachlegen. picture alliance / Pressefoto Baumann