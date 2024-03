Handball Champions League THW Kiel - RK Zagreb in Liveticker und Livestream

Letzter Spieltag in der Gruppenphase der EHF Champions League. Der THW Kiel kann vor heimischer Kulisse gegen den RK Zagreb sich den Gruppensieg sichern. Die Kroaten haben die Play-offs erreicht, nun geht es nur noch um die Ausgangslage - von Platz 3-6 ist alles möglich.

Mykola Bilyk will mit dem THW Kiel den Gruppensieg. Sascha Klahn

"Wir wollen auf jeden Fall die Gruppenphase auf dem ersten Platz beenden, und dafür werden wir auch alles tun", verspricht Rückraumshooter Mykola Bilyk vor dem Fernduell mit Aalborg, das am Mittwochabend noch gegen Kielce spielt.

Die Ausgangslage ist klar, die Zebras benötigen noch einen Zähler, ansonsten muss man aufgrund des verlorenen Direktvergleichs auf Schützenhilfe der Polen hoffen. "Unser Ziel in der Champions League war es, in der Vorrunde besser als in der vergangenen Saison abzuschneiden", sagt THW-Trainer Filip Jicha. "Wir haben uns mit harter Arbeit die Position erarbeitet, mit einem Punkt gegen Zagreb die Gruppe gewinnen zu können. Natürlich wollen wir jetzt zu Hause diesen letzten Schritt gehen."

"Die Mannschaft ist momentan richtig stark. Jeder weiß genau, was er in Angriff oder Abwehr zu tun hat. Zagreb ist wieder das alte Zagreb, das jeden Gegner schlagen kann", mahnt Routinier Domagoj Duvnjak vor dem Duell mit dem Ex-Verein und verweist auch auf die Qualität im Tor. "Matej Mandic spielt bislang herausragend. Ich glaube, er weist aktuell die drittbeste Statistik eines Torhüters in der Machineseeker EHF Champions League aus."

Die Kroaten haben nur den Direktvergleich gegen Szeged gewonnen, gegen Kielce und Paris hätte man das nachsehen. Rang 3 kann man nur erreichen, wenn man selbst auswärts gewinnt und dann auch Szeged in Paris siegt, während Kielce in Aalborg verliert. Wahrscheinlicher ist am Ende, dass man auf Rang 5 oder 6 einläuft.

Handball Champions League im Livestream

