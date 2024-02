Handball Champions League THW Kiel - Eurofarm Pelister Bitola in Liveticker und Livestream

Die EHF Champions League befindet sich in der Gruppenphase auf der Zielgerade. Der THW Kiel hat gegen Schlusslicht Eurofarm Pelister Bitola eine Pflichtaufgabe zu meistern.

Felix Claar will mit Magdeburg den neunten Sieg in Serie. Sascha Klahn

Der THW Kiel kann einen großen Schritt in Richtung Gruppensieg oder zumindest der direkten Qualifikation für das Viertelfinale machen. Während die Zebras auf das punktlose Schlusslicht Eurofarm Pelister Bitola vor heimischer Kulisse treffen, duellieren sich die vier ärgsten Verfolger in direkten Duellen. Aalborg empfängt Szeged und Paris hat Kielce zu Gast. Den Sprung in die Play-offs hat sich Deutschlands Rekordmeister schon in der Vorwoche gesichert.

"Für uns ist die Partie gegen Pelister eines von drei Endspielen im Kampf um den Gruppensieg", erklärt Kiels Harald Reinkind und der Norweger ergänzt: "Wir wollen die direkte Qualifikation für das Viertelfinale, ein Sieg gegen Pelister wäre dafür unglaublich wichtig." An den letzten beiden Spieltagen warten ein Auswärtsspiel in Szeged und ein Heimspiel gegen Zagreb, das sich noch mit KOlstad um den letzten Platz in den Play-offs streitet.

"Wir wissen, dass Pelister stärker ist, als es die Tabelle aussagt. Sie werden ohne Druck bei uns spielen. Das macht das Match so gefährlich", sagt Reinkind mit der Erfahrung aus dem 23:20-Arbeitssieg in Nordmazedonien.

Natürlich ist das ein richtig wichtiges Spiel", unterstreicht Elias Ellefsen á Skipagøtu. "Gewinnen wir gegen Pelister, stehen wir weiterhin auf Platz eins unserer Gruppe. Und das ist unser Ziel für Donnerstag und den Rest der Gruppenphase."

Handball Champions League im Livestream

Der Streaminganbieter Dyn Handball überträgt die deutschen Partien der Handball Champions League. Sämtliche Partien der Champions League werden auch bei DAZN übertragen. Die Partie zwischen dem RK Celje und dem SC Magdeburg kommentiert Michael Born für DAZN und Lennart Wilken-Johannes für Dyn. Uwe Semrau ist bei DAZN als Kommentator bei THW Kiel gegen Eurofarm Pelister Bitola im Einsatz, Dyn besetzt die Partie mit Markus Götz.

» Livestream RK Celje - SC Magdeburg (Dyn)

» Livestream RK Celje - SC Magdeburg (DAZN)

» Livestream THW Kiel - Eufofarm Pelister Bitola (Dyn)

» Livestream THW Kiel - Eurofarm Pelister Bitola (DAZN)

