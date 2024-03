Handball Champions League Telekom Veszprem - SC Magdeburg in Liveticker und Livestream

Letzter Spieltag in der Gruppenphase der Machineseeker EHF Champions League im Handball: In Ungarn kommt es gleich zu einem Direktduell um den Einzug ins Viertelfinale. Mit zwei Punkten Vorsprung reist der SC Magdeburg zu Telekom Veszprem und benötigt mindestens einen Zähler.

"Das wird ein Top-Match, ich denke, wenn man jemanden fragt, der dem Handball nahe steht, kann man getrost sagen, dass diese Begegnung sogar als EHF Champions League-Finale durchgehen könnte. Beide Teams brauchen gleichermaßen die zwei Punkte, den Sieg", erklärt Veszprems Coach Momir Ilic.

"Ich erwarte ein sehr schwieriges und intensives Spiel von beiden Seiten, da beide Mannschaften um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen. Es ist eine fantastische Gruppe, sie bieten hervorragende Leistungen in der Verteidigung, im Angriff und im Tor. Um sie zu schlagen, müssen wir 60 Minuten lang auf höchstem Niveau spielen", erklärt Veszprems Rückraumspieler Agustin Casado.

Der Ex-Melsunger betont: "Das erfordert von jedem Einzelnen volle Konzentration vom Anfang bis zum Ende. Wir dürfen keinen einzigen Ball verlieren, denn sie werden sich dafür rächen. Eines ist sicher, es erwartet uns ein sehr schweres Spiel."

Für SCM-Trainer Bennet Wiegert sind die Ungarn leichter Favorit: "Es geht da gegen eine der besten Mannschaften Europas, in einer der heißesten Hallen Europas. Da kann ich ja nicht sagen, da fahren wir hin und hauen die weg und dann gehen wir direkt weiter. Das ist Quatsch."

"Natürlich versuchen wir trotzdem, in Veszprem zu gewinnen oder zumindest einen Punkt zu holen", schiebt er hinterher. Ein Zähler würde dem Titelverteidiger reichen.

Nach Abpfiff der Blick nach Barcelona

Platz 1 kann sich Magdeburg nur sichern, wenn man nach Pluspunkten vor Veszprem und dem FC Barcelona landet, der im Anschluss noch ein Heimspiel gegen Montpellier absolviert. Veszprem benötigt einen Sieg, um am SCM vorbeizuziehen, dem Bundesligist würde eine Punkteteilung zumindest für Rang 2 sichern.

"Für uns geht es um alles oder nichts, ein richtiges Achtelfinal-Spiel, aber ohne den Druck, bei einem Scheitern komplett auszuscheiden. Wir wissen, dass es ein wichtiges Spiel wird. Magdeburg hat gerade Barca geschlagen, aber wir haben Magdeburg im September besiegt, daher ist es schwer, einen Favoriten zu bestimmen", meint Veszprems Linksaußen Hugo Descat.

"Wenn man über Magdeburg spricht, reicht es vielleicht zu sagen, dass sie EHF Champions League-Sieger sind, Super Globe-Sieger, sie haben 2022 die Bundesliga gewonnen, eine Mannschaft, die in jeder Situation und überall auf der Welt nach dem Sieg strebt", betont Ilic, der mit seinem Team zum Auftakt der Gruppenphase mit 33:28 in der GETEC-Arena gewinnen konnte.

Anders als noch im Hinspiel

"Ich denke, es wird ein ganz anderes Spiel werden", so Casado, ergänzt aber: "Wir haben in Deutschland sehr gut gespielt, und wenn wir das Spielfeld wieder als Sieger verlassen wollen, müssen wir eine ähnlich gute Leistung bringen. Wir waren sowohl in der Abwehr als auch im Angriff gut. Wir haben klug und überlegt Handball gespielt. Ich kann im Namen der gesamten Mannschaft sagen, dass wir alles für den Erfolg tun werden."

Mit Torwart Mike Jensen hat man nun noch einen besonderen Joker in der Hinterhand, der Däne gewann noch in der letzten Saison die Königsklasse mit Magdeburg und kam im Januar aus Lissabon.

