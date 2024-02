Handball Champions League Industria Kielce - THW Kiel in Liveticker und Livestream

Die EHF Champions League geht wieder los, der THW Kiel führt aktuell die Gruppe A an und reist zu einem der ärgsten Verfolger. Bei den Polen will Andreas Wolff gegen sein Ex-Team glänzen.

Felix Claar will mit Magdeburg den neunten Sieg in Serie. Sascha Klahn

Die Ausgangslage ist klar, der THW Kiel führt mit einer Bilanz von sieben Siegen, bei einem Remis und zwei Niederlagen die Tabelle der Gruppe A an. Gegner Industria Kielce ist einer der ärgsten Verfolger der Zebras. Die Polen um Torhüter Andreas Wolff haben wie Aalborg bislang 12 Zähler gesammelt, einen Punkt dahinter sind Paris St. Germain und Pick Szeged. Auch Zagreb mit zehn und Kolstad mit neun Zählern sind durchaus noch in Schlagdistanz. Am Ende wird einer die Segel streichen müssen.

"Es ist ewig her, dass wir mal in Kielce gewinnen konnten. Da war ich selbst noch Spieler...", ordnet Kiels Trainer Filip Jicha die Schwere der Aufgabe ein. "Favorit sind wir allein schon mit Blick auf die Historie sicherlich nicht. Daher brauchen wir auch keine Angst vor der Herausforderung haben, weil wir in Kielce eigentlich nur überraschen können."

1998 gab es im Viertelfinale des EHF-Pokals seinerzeit die ersten beiden von mittlerweile fünfzehn Duellen. Kiel unterlag auswärts mit 27:28, stieß dann aber mit einem 31:26-Heimsieg ins Halbfinale vor. Alle weiteren Duelle folgten dann ab 2010, insgesamt stehen fünf Siege, zwei Unentschieden und acht Niederlagen zu Buche. Den bislang einzigen Auswärtserfolg holte Deutschlands Rekordmeister im März 2011 (27:36). Das letzte Auswärtsduell im Oktober 2022 gewann Kielce mit 40:37.

In der Hinrunde in der Wunderino-Arena setzten sich die Zebras mit 35:31 durch. Damals hatte der THW nach einem Pausenrückstand die Partie noch gedreht, weil vor allem Torwart Tomas Mrkva und Spielmacher Elias Ellefsen a Skipagøtu die Wender herbeigeführt. "Wir müssen und werden unsere Lehren aus diesem Spiel ziehen", hatte Dujshebaev damals angekündigt. Diesmal kann der erfahrene Coach auf Sohn Alex Dujshebaev und auch Andreas Wolff zurückgreifen, die damals verletzt fehlten.

Handball Champions League im Livestream

Der Streaminganbieter Dyn Handball überträgt die deutschen Partien der Handball Champions League. Sämtliche Partien der Champions League werden auch bei DAZN übertragen. Die Partie zwischen dem SC Magdeburg kommentiert Jens Westen mit Piet Krebs als Experte an seiner Seite. Michael Born ist als Kommentator bei Industria Kielce gegen THW Kiel. Bislang hat Dyn seine Kommentatoren noch nicht veröffentlicht.

