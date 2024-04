THW Kiel mit neuen Tugenden nach Montpellier

Die EHF Champions League startet in die letzte Runde vor dem Final4, im Viertelfinale werden die Teilnehmer an der Endrunde von Köln ermittelt. Der THW Kiel muss zunächst reisen, ab 20.45 Uhr (live bei Dyn und DAZN) ist man bei Montpellier HB gefordert.

Montpellier HB hatte sich in den Play-offs mit 57:51 gegen den RK Zagreb durchgesetzt. Die Mannschaft von Patrice Canayer, der nach 30 Jahren an der Seitenlinie zum Sommer seinen Abschied angekündigt hat, geht ausgeruht ins Heimspiel, denn am Wochenende, als der Titel im Coupe de France ausgespielt wurde, war man nach einer Halbfinalniederlage gegen Paris spielfrei.

"Kiel belegte den 1. Platz in ihrer Gruppe, die als die größte Gruppe in dieser Champions League vorgestellt wurde. Es ist eine Mannschaft, die eine große kollektive Stärke hat, mit Spielern, die diesen Wettbewerb kennen. Taktisch sind sie verspielt mit einem Trainer, der viele Dinge ausprobiert", hat Canayer analysiert.

Die Trainerlegende betont: "Wir sind die Außenseiter in dieser doppelten Duell, wenn man die Zahlen und unsere Verletzungen berücksichtigt. Aber wir müssen uns wie ehrgeizige Außenseiter verhalten. Wir haben eine Reihe von Spielern, die mit viel Dynamik und Tempo spielen können."

Jichas Ansprache weckt Kieler Tugenden

Der THW Kiel hingegen kann nach dem emotionalen Weckruf von Filip Jicha nach acht Minuten am Sonntag noch zu einem 32:32-Remis bei den Füchsen Berlin. "Wir nehmen aus der Begegnung in Berlin eine Menge Selbstvertrauen mit nach Montpellier", sagte Rückraumspieler Steffen Weinhold, und fügte an: "Und die Gewissheit, dass es sich lohnt, um jeden Ball zu kämpfen."

Diese Tugenden werden auch in Montpellier gefragt sein, schließlich kann jedes Tor entscheiden. Auch Jicha ist überzeugt: "Wir können in Montpellier gewinnen, wenn wir unser Potenzial abrufen und eine ähnliche Leistung wie in Berlin abliefern."

Besonderes Duell für Samir Bellahcen

Eine besondere Partie wird es für Kiels Torhüter Samir Bellahcene, der schließlich im Nachwuchscenter des Clubs ausgebildet wurde, ehe er über eine Spielzeit bei Massy-Essonne (2017/18) zu US Dunkerque kam und dort im September zum Deutschen Rekordmeister wechselte. "Ich habe eine große Reise gemacht, und jetzt spiele ich für meinen Traumverein THW Kiel. Meine Familie und meine Freunde werden in der Halle sein und uns unterstützen - alle natürlich im THW-Trikot", erklärt der Schlussmann.

Seinen Ex-Verein verfolgt er dennoch und der Europameister hat analysiert: "Montpellier hat eine kampfstarke Mannschaft, die einen sehr schnellen Handball spielt. Sie machen den Ball schnell, gehen mit viel Tempo auf die Abwehr. Das ist die größte Stärke von MHB."

Acht Duelle gab es zwischen den beiden Teams bislang, der THW Kiel konnte insgesamt sechs Duelle für sich entscheiden. Allerdings ging der letzte Vergleich in der Spielzeit 2021/22 ausgeglichen aus, Montpellier siegte im Heimspiel in der Gruppenphase mit 37:30, Kiel im zweiten Duell mit 35:26. Den Franzosen gelang auch schon in Auswärtserfolg, im Oktober 2011 musste sich der THW mit 23:24 (14:10) geschlagen geben.

Handball Champions League im Livestream

Die Streaminganbieter Dyn Handball und DAZN übertragen die deutschen Partien der Handball Champions League. Karsten Petrzika (Dyn) und Jens Westen mit Experte Piet Krebs (DAZN) kümmern sich um das Vorjahresfinale zwischen Industria Kielce und dem SC Magdeburg. Finn-Ole Martins (Dyn) und Michael Born mit Experte Johannes Bitter (DAZN) sind am Mittwochabend bei Montpellier HB gegen THW Kiel im Einsatz.

Auch am Donnerstag überträgt Dyn die beiden Play-off-Partien Telekom Veszprem gegen Aalborg Haandbold und Paris St. Germain gegen FC Barcelona. Die Kommentatoren für die Partien aus Ungarn und Frankreich hat Dyn noch nicht festgelegt.

» Livestream Industria Kielce - SC Magdeburg (Dyn)

» Livestream Industria Kielce - SC Magdeburg (DAZN)

» Livestream Montpellier HB - THW Kiel (Dyn)

» Livestream Montpellier HB - THW Kiel (DAZN)

Aktuelle Spiele Handball Champions League