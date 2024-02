Handball Champions League SC Magdeburg - FC Barcelona in Liveticker und Livestream

Es ist das absolute Topspiel der Gruppe B. Der FC Barcelona reist als Spitzenreiter zum Tabellenzweiten SC Magdeburg. Beide Teams trennen aktuell zwei Zähler, die gab der SCM im Hinspiel ab.

Gleich am zweiten Spieltag der neuen Saison setzte es für den SC Magdeburg ein klares 20:32 in Barcelona, schon zum Auftakt hatte man sein Heimspiel gegen Telekom Veszprem mit 28:33 verloren. Anschließend feierte man zehn Siege in Folge und nun trifft der Titelverteidiger wieder auf die beiden Schwergewichte.

Der Dritte Veszprem hat übrigens den Direktvergleich mit Barca mit 71:67 für sich entschieden und spielt am Donnerstagabend bei Montpellier. Die Franzosen sind am letzten Spieltag der abschließende Heimgegner von Barca.

"Ich denke, es ist wirklich schön, die Nummer eins zu sein. Das Ziel ist es, unter die ersten zwei zu kommen, damit wir die nächste Phase und den zusätzlichen Schritt überspringen können, der dann nötig ist, um weiterzukommen", umreißt Barcelonas Jonathan Carlsbogard die Ausgangslage gegenüber der EHF für den Spitzenreiter. "Wir wollen alle Spiele gewinnen, aber das Ziel ist es, die Nummer eins oder zwei zu werden."

"Das Ziel von Barça ist es jedes Jahr, die EHF Champions League zu gewinnen - für den Verein, die Mannschaft und die Spieler", so der Schwede, der mit den Tre Kronor im Januar EM-Bronze gewann. "Das ist immer unser Ziel. Dafür kämpfen wir die ganze Saison. Wir wissen aber auch, dass es viele gute Mannschaften gibt und viel passieren kann, aber es ist sicherlich unsere Hoffnung und unsere Einstellung, dass wir gewinnen müssen."

"Magdeburg ist unglaublich gut. Sie haben uns in den letzten Saisons ein paar Mal besiegt. Das sind immer schwere Spiele gegen sie", betont Carlsbogard nicht nur mit Blick auf die Niederlage im letztjährigen Final4 der EHF Champions League. Auch beim IHF Super Globe hatte der SCM mehrfach die Nase vorne. Insgesamt weist die EHF im Direktvergleich allerdings eine Bilanz von fünf Siegen für Barcelona bei zwei Niederlagen auf.

"Wir haben das erste Gruppenspiel gegen sie gewonnen, aber sie sind gefährlich. Was die Form angeht, sind sie wirklich stark und laufen gut, sie sind wirklich gut. Letztes Mal hatten wir sie gut im Griff, also werden wir das auch dieses Mal versuchen. Sie haben ein gutes Spielniveau und wissen, was sie wollen - aber das wissen wir auch", so Carlsbogard vor dem Duell mit seinen Landsleuten Albin Lagergren, Felix Claar, Oscar Bergendahl und Daniel Pettersson. "Es macht Spaß, dabei zu sein und gegen seine Freunde zu spielen."

Handball Champions League im Livestream

Der Streaminganbieter Dyn Handball überträgt die deutschen Partien der Handball Champions League. Sämtliche Partien der Champions League werden auch bei DAZN übertragen. Die Partie zwischen Pick Szeged und dem THW Kiel kommentiert Uwe Semrau für DAZN und Markus Herwig für Dyn. Michael Born gemeinsam mit Expertin Anna Loerper ist bei DAZN als Kommentator bei SC Magdeburg gegen den FC Barcelona im Einsatz, Dyn besetzt die Partie mit Karsten Petrzika.

» Livestream Pick Szeged - THW Kiel (Dyn)

» Livestream Pick Szeged - THW Kiel (DAZN)

» Livestream SC Magdeburg - FC Barcelona (Dyn)

» Livestream SC Magdeburg - FC Barcelona (DAZN)

Aktuelle Spiele Handball Champions League