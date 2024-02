Handball Champions League RK Celje - SC Magdeburg in Liveticker und Livestream

Die EHF Champions League ist auf der Zielgerade, der SC Magdeburg befindet sich nach neun Siegen in Folge auf Kurs in Richtung Viertelfinale. Doch die direkten Duelle folgen noch.

Felix Claar will mit Magdeburg den zehnten Sieg in Serie. Sascha Klahn

Die Ausgangslage ist klar, der SC Magdeburg hat sich nach einem Fehlstart mit zwei Niederlagen zum Saisonbeginn in der Königsklasse mit neun Siegen in Folge auf Rang 2 vorgearbeitet.

Zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Barcelona und zwei Zähler mehr als Verfolger Telekom Veszprem hat der SCM - erst an den letzten beiden Spieltagen kommt es zu den beiden direkten Duellen. Vorher gilt es in Celje noch um eine möglichst gute Ausgangslage kämpfen.

Die Slowenen sind punktloses Schlusslicht, theoretisch könnte man mit drei Siegen noch den FC Porto einholen. "Wir haben noch drei Spiele bis zum Ende der Gruppenphase der Champions League. Zwei zu Hause und ein Auswärtsspiel in Porto", umreißt Trainer Alem Toskic die Situation für seine Mannschaft.

Toskic betont: "Magdeburg spielt derzeit den schönsten und schnellsten Handball in Europa. Es ist praktisch unmöglich, sie zu stoppen. Wir werden uns auf keinen Fall einschüchtern lassen und zurückstecken. Wir haben eine junge Mannschaft. Jedes Spiel gegen die besten europäischen Mannschaften ist eine gute Erfahrung, aus der sie viel lernen können. "

Der SCM musste am Sonntag nach zuvor 30 Siegen in Serie in der Bundesliga eine Niederlage einstecken. "Die Niederlage in Hannover wird uns nicht umwerfen. Es ist wichtig, dass wir jetzt nicht den Kopf hängen lassen und an unsere bisherigen starken Leistungen in Celje anknüpfen", sagt SCM-Coach Bennet Wiegert.

Ob der Trainer des SC Magdeburg noch vor dem Abflug in Richtung Slowenien seinen Erfolgsbart stutzt, ließ er offen. "Da habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, weil das alles andere als eingeplant und einkalkuliert war. Das wird man sehen", sagte der 42-Jährige der Bild.

Handball Champions League im Livestream

Der Streaminganbieter Dyn Handball überträgt die deutschen Partien der Handball Champions League. Sämtliche Partien der Champions League werden auch bei DAZN übertragen. Die Partie zwischen dem RK Celje und dem SC Magdeburg kommentiert Michael Born für DAZN und Lennart Wilken-Johannes für Dyn. Uwe Semrau ist bei DAZN als Kommentator bei THW Kiel gegen Eurofarm Pelister Bitola im Einsatz, Dyn besetzt die Partie mit Markus Götz.

» Livestream RK Celje - SC Magdeburg (Dyn)

» Livestream RK Celje - SC Magdeburg (DAZN)

» Livestream THW Kiel - Eufofarm Pelister Bitola (Dyn)

» Livestream THW Kiel - Eurofarm Pelister Bitola (DAZN)

chs

