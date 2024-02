Handball Champions League Pick Szeged - THW Kiel in Liveticker und Livestream

Der THW Kiel kann mit einem Punktgewinn bei Pick Szeged das Ticket für das Viertelfinale der Handball Champions League vorzeitig buchen. Um auch schon vorzeitig die Gruppe zu gewinnen müssen die Zebras auf Schützenhilfe hoffen.

"Für uns ist es erst einmal das Spiel des Jahres", so THW-Trainer Filip Jicha. "Wir fahren mit neuem Mut und breiter Brust nach Szeged, wohlwissend, dass wir in der neuen Halle noch nicht gewinnen konnten."

"Am Mittwoch spielen wir gegen den Tabellenführer in unserer Gruppe. Wir müssen in Topform spielen, wenn wir gewinnen wollen. Wir freuen uns auf das Spiel und hoffen, dass wir gewinnen, um unseren Platz in den Play-offs zu sichern", erklärt Szegeds Rechtsaußen Mario Sostaric im Vorfeld gegenüber der EHF.

Nominell weist die EHF seit 2011 einen Direktvergleich von 9 Siegen, 1 Remis und 5 Niederlagen aus Sicht des THW Kiel aus. Der letzte Auswärtserfolg datiert aus dem März 2021, in den beiden Folgespielzeiten verlor man hingegen.

"Wir erfahrenen Spieler wissen, was uns in dieser Halle erwartet. Das ist ein anderes Level an Atmosphäre", wird Niclas Ekberg auf der Vereinswebsite des Deutschen Rekordmeisters zitiert. "Wir erfahrenen Spieler müssen das an unsere jüngeren Mannschaftskameraden weitergeben und sie bestmöglich auf diese Stimmung vorbereiten."

Die Zebras wollen in Ungarn ihr Spiel durchbringen., "Aber das wird gegen diese Weltklassemannschaft in dieser Atmosphäre brutal schwer", so Jicha.

"Wir wissen, dass uns ein ganz schwerer Gang erwartet. Auch das Hinspiel war eine enge Kiste. Doch am Ende haben wir es gewonnen", sagt THW-Kapitän Domagoj Duvnjak.

Für Pick Szeged ist das das 51. Spiel in der neuen Arena, davon holte man insgesamt 39 Siege, 2 Remis und 9 Niederlagen. In der Champions League gab es bislang 12 Siege, 2 Unentschieden und 4 Niederlagen.

Um den Sprung in das Viertelfinale der Königsklasse aus eigener Kraft zu schaffen, benötigt der THW Kiel aus den verbleibenden Spielen in Szeged und gegen den RK Zagreb noch mindestens einen Zähler, da man den Direktvergleich mit Paris St. Germain gewonnen und auch einen Dreiervergleich mit PSG und Aalborg gewinnen würde.

Für den Gruppensieg sind es mindestens drei Zähler, die Deutschlands Rekordmeister einfahren muss. Soll dies schon vorzeitig gelingen, dann müsste man auf Schützenhilfe vom punktlosen Schlusslicht Eurofarm Pelister Bitola hoffen, das Aalborg empfängt.

