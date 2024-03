Handball-Bundesliga VfL Gummersbach - TVB Stuttgart in Liveticker und Livestream

Nach zwei Wochen ohne Heimspiel hat der VfL Gummersbach den TVB Stuttgart zu Gast. Einen Gegner, gegen den sie in der Hinrunde in der Stuttgarter Porsche-Arena mit einem 31:29-Erfolg am sechsten Spieltag ihren ersten Auswärtssieg der Saison feiern konnten.

Egon Hanusz buchte am Wochenende das Olympiaticket, Stepan Zeman will die Schwaben stoppen. IMAGO/Eibner