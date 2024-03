Handball-Bundesliga VfL Gummersbach - SC Magdeburg in Liveticker und Livestream

Eine hohe Hürde erwartet den VfL Gummersbach im Heimspiel gegen den SC Magdeburg, doch die Oberberger haben schon gegen die Füchse berlin bewiesen, dass sie gerade in der heimischen Schwalbe Arena den Topteams ein Bein stellen können.

"Wir haben schon öfter gezeigt, dass wir gerade zu Hause auch gegen die Topteams mithalten können und sie meistens vor schwierige Aufgaben stellen. Gerade gegen Magdeburg hatten wir in der letzten Saison zu Hause ein sehr knappes Spiel und auch im Hinspiel dieser Spielzeit war es in Magdeburg sehr knapp", blickt VfL-Rückraumspieler Ole Pregler zurück.

"Wenn du gegen Topteams gewinnen willst, muss alles passen und du musst eines deiner besten Spiele als Mannschaft machen. Du brauchst eine gute Torhüterleistung, eine überragende Abwehrleistung und du musst vorne im Angriff sehr effektiv sein. Das ist erst einmal grundlegend der Schlüssel, um gegen Magdeburg zu gewinnen plus natürlich einer vollen Schwalbe Arena im Rücken!", so der U21-Weltmeister.

Der SCM konnte am Donnerstag noch mit einem Kraftakt den FC Barcelona in letzter Sekunde bezwingen. "Der SC Magdeburg ist wahrscheinlich momentan die beste Mannschaft der Welt. Sie sind sehr effektiv im Angriff, machen wenige Fehler, verteidigen sehr schlau und haben in der Regel immer eine gute Torhüterleistung. Das macht sie einfach in den letzten Jahren so stark und deswegen muss man gerade zu Hause probieren, Magdeburg zu Fehlern zu zwingen und diese dann zum Beispiel mit schnellen Tempogegenstoßtoren zu bestrafen. Wenn wir das schaffen, haben wir gute Chancen, zwei Punkte in Gummersbach zu behalten", so Pregler.

Handball-Bundesliga im Livestream

Am Samstag gibt es in der Beletage drei Spiele, zwei beginnen um 19 Uhr. Vom Heimspiel der HSG Wetzlar gegen die SG Flensburg-Handewitt meldet sich Sascha Staat aus der Buderus Arena. Gari Paubandt kommentiert das Match zwischen dem THW Kiel und dem HBW Balingen-Weilstetten.

Den Klassiker zwischen dem VfL Gummersbach und dem SC Magdeburg (20.30 Uhr) wird Lennart Wilken-Johannes als Kommentator und Hannah Nitsche als Moderatorin begleiten.

Das Topspiel der Woche am Sonntagnachmittag gibt es ab 15 Uhr auch bei Welt TV im Free TV. Neben Kommentator Karsten Petrzika und Moderator Finn-Ole Martins ist auch Pascal Hens als Experte vor Ort. Ab 16.30 Uhr meldet sich Markus Herwig vom Nachholspiel des SC DHfK Leipzig gegen die MT Melsungen.

Der Montagabend rundet das Ligaprogramm des 24. Spieltags ab. Bei der Partie zwischen Frisch Auf Göppingen und dem TBV Lemgo Lippe (19 Uhr) ist Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator gefordert, die Moderation übernimmt Lea Rostek und Andy Schmid ist als Experte dabei.

» Livestream HSG Wetzlar - SG Flensburg-Handewitt

» Livestream THW Kiel - HBW Balingen-Weilstetten

» Livestream VfL Gummersbach - SC Magdeburg

» Livestream Füchse Berlin - HC Erlangen

» Livestream SC DHfK Leipzig - MT Melsungen

» Livestream Frisch Auf Göppingen - TBV Lemgo Lippe

chs

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga