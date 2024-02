Handball-Bundesliga VfL Gummersbach - SC DHfK Leipzig in Liveticker und Livestream

Im Jahr 2024 liefern sich der VfL Gummersbach und der SC DHfK Leipzig das erste Montagsspiel. Beide Teams kämpfen auch noch um Rang 6.

Der Tabellenstand der Sachsen ist ein wenig trügerisch, denn teilweise hat man zwei Spiele weniger absolviert als die Konkurrenz. Hintergrund, die heimische Quarterback Immobilien Arena war im Februar aufgrund des Trainings- und Wettkampfbetriebes der Leichtathletik gesperrt.

"Insgesamt lief unsere Vorbereitung sehr gut, allerdings wurden auch wir - wie der Rest der Gesellschaft - in den letzten Wochen von einigen Krankheiten getroffen. Jahresübergreifend wird die Partie in Gummersbach unser viertes Auswärtsspiel an den letzten fünf Spieltagen - und wir wollen es unbedingt besser machen als in den Auswärtsspielen vor dem Jahreswechsel", so Leipzig-Coach Runar Sigtryggsson.

Im letzten Heimspiel, welches die DHfK-Handballer austragen durften, hieß der Gegner übrigens ausgerechnet ebenfalls VfL Gummersbach. Am 3. Advent entführten die Gummersbacher zwei Punkte aus der Messestadt (32:35).

"Leipzig ist eine sehr physische Mannschaft, daher können wir davon ausgehen, dass es am Montag ein harter Kampf wird", so Gummersbachs Tom Kiesler vor dem Wiedersehen mit den zwei ehemaligen VfL-Spielern Simon Ernst und Moritz Preuss und betont: "Gegen Leipzig wird es also wichtig, die einfachen Fehler vorne und hinten weiter zu minimieren, um erfolgreich zu sein."

"Der VfL Gummersbach ist eine Mannschaft, die einen guten und schnellen Handball spielt. Sie befinden sich bereits im Spielrhythmus, denn sie haben in diesem Kalenderjahr schon drei Spiele hinter sich und zuletzt in Eisenach gewonnen. Wir hingegen fangen erst jetzt an und ich habe diese Woche im Training gespürt, dass die Spannung bei allen Jungs hoch ist", so Sigtryggsson.

Bei Gummersbach wird Arnor Oskarsson sein Debüt geben, der Isländer kam kurzfristig von den Rhein-Neckar Löwen. "Auf der halbrechten Position haben wir derzeit unsere Probleme, weil Tom Jansen verletzt, Finn (Schroven) in Dormagen und Giorgi (Tskhovrebadze) seit der Europameisterschaft angeschlagen ist. Deshalb freue ich mich sehr, dass Arnór uns bis zum Sommer unterstützen kann", so VfL-Coach Gudjon Valur Sigurdsson.

