Handball-Bundesliga TVB Stuttgart - SC DHfK Leipzig in Liveticker und Livestream

Der SC DHfK Leipzig hat eine Niederlagenserie beendet und konnte zuletzt eine Vier-Punkte-Woche feiern, Stuttgart gewann wie die Sachsen gegen Melsungen und war auch mit der TSV Hannover-Burgdorf auf Augenhöhe. Für Spannung ist gesorgt, wenn der Zehnte den Dreizehnten zu Gast hat.

"Wir haben teilweise sehr gut in Hannover gespielt. In der zweiten Halbzeit gehen uns die Kräfte aus und wir machen ein paar Würfe hintereinander nicht rein und dann verliert man so ein Spiel", so TVB-Coach Michael Schweikardt gegenüber Regio.TV. "Wir sind uns bewusst, dass es gegen Leipzig ein schwieriges Spiel wird. Nationalspieler Witzke ist jetzt wieder zurück, das ist ein Topteam, das auf uns wartet."

"Stuttgart hat einen Punkt weniger als wir auf der Haben-Seite, aber auch schon zwei Partien mehr absolviert. Wir wollen natürlich die gute Form, die wir bei den letzten Spielen gezeigt haben, auch in Stuttgart bestätigen. Uns ist aber klar, dass es kein einfaches Spiel wird und wir all unsere Kräfte brauchen werden, um in Stuttgart erfolgreich zu sein", sagt Leipzigs Cheftrainer Rúnar Sigtryggsson. Das Hinspiel gewannen die Sachsen deutlich mit 36:30.

"Wir wollen in eigener Halle vor unseren Fans immer Punkte holen. Wir haben die letzten drei Heimspiele gewonnen und da wollen wir nun nachlegen. Wir werden mit Vollgas um zwei Punkte kämpfen", so Schweikardt, der im Rückraum auch wieder auf Fynn Nicolaus setzen kann. "Das hilft, zumal er in der Abwehr flexibel einsetzbar ist."

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Der 25. Spieltag startet am Donnerstag mit zwei Partien um 19 Uhr. Sascha Staat kommentiert die Partie zwischen dem TBV Lemgo Lippe und der HSG Wetzlar, vom Heimspiel des TVB Stuttgart gegen den SC DHfK Leipzig meldet sich Tobias Schimon am Mikrofon.

Am Freitagabend setzt der Streamingdienst Dyn auch wieder auf seine Konferenz, Moderator Finn-Ole Martins hat als Experten Stefan Kretzschmar an seiner Seite und schaut auf zwei Erstligapartien und drei Begegnungen aus dem Unterhaus.

Beim Gastspiel der MT Melsungen beim HBW Balingen-Weilstetten (Anwurf 19 Uhr) ist Markus Götz als Kommentator vor Ort. Wenn der ThSV Eisenach ab 20 Uhr sein Heimspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf absolviert, meldet sich Markus Herwig aus der Werner-Aßmann-Halle. Am Samstagabend um 19 Uhr müssen die Rhein-Neckar Löwen beim HC Erlangen antreten, Vincent Schuster kommentiert.

Drei Begegnungen gibt es am Sonntag, zwei davon werden im Free-TV zu sehen sein. Auf Welt-TV wird die Dyn-Übertragung der SG Flensburg-Handewitt gegen Frisch Auf Göppingen ab 15 Uhr zu sehen sein. Kommentator Gari Paubandt und Moderator Finn-Ole Martins melden sich aus der Campushalle.

Ab 16 Uhr kommt es zum Spitzenspiel zwischen dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin. Der MDR und der RBB übertragen die Partie, die Moderation hat Stephanie Müller-Spirra und als Experte ist Dominik Klein angekündigt. Dyn hat bislang noch keine Angabe gemacht, ebenso wenig zum Bergischen Derby zwischen Bergischer HC und VfL Gummersbach.

