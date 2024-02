Handball-Bundesliga TVB Stuttgart - MT Melsungen in Liveticker und Livestream

Die MT Melsungen kämpft um eine Platzierung in den Top5 der Liga, die Nordhessen müssen zum TVB Stuttgart. Die Wild Boys müssen punkten, um sich weiter aus der Abstiegszone zu lösen. Routinier Kai Häfner trifft auf den Ex-Klub.

Den Handballern der MT Melsungen ist durchaus bewusst, dass die Aufgabe beim TVB Stuttgart am Donnerstagabend kein Spaziergang wird. Den Schwung aus dem hart erkämpften Heimsieg zuletzt gegen den Bergischen HC wollen die Profis mitnehmen: "Wir haben einen Rückstand aufgeholt, einen tollen Charakter gezeigt und bis zum Ende gekämpft", sagt Adrian Sipos rückblickend.

Für den Abwehrspezialisten geht es vor allem darum, die Mannschaft zu unterstützen: "Wir haben ein tolles Team und ich freue mich, wenn ich helfen kann." Über den bisherigen Saisonverlauf gebe es fast nichts zu meckern, wäre da nicht das eine oder andere Spiel in der Fremde gewesen.

Woran es auswärts manchmal hapert, ließe sich nicht so einfach erklären, sagt Sipos: "Wir versuchen, es herauszufinden." Er spricht von fehlender Konzentration, von hitziger Atmosphäre in anderen Arenen, da spielten mehrere Aspekte eine Rolle. Klar sei: "Daran müssen wir arbeiten und auswärts insgesamt gefestigter auftreten."

Und das am besten gleich in Stuttgart. Zumal die Mannschaft von Trainer Michael Schweikardt zwölf ihrer 16 Punkte in der heimischen Halle geholt hat. Zuletzt in Kiel haben die Schwaben ebenfalls gut mitgehalten und ihre gute Form seit dem Wiederbeginn nach der EM-Pause unter Beweis gestellt. Von daher sagt Sipos, "dass wir vom Anwurf weg hellwach seien müssen". Nur mit 100 Prozent Einsatz sei gegen den Tabellen-13. etwas zu holen. Der MT-Abwehrchef versichert: "Wir sind vorbereitet."

Was das Personal betrifft, steht Parrondo wieder Linksaußen David Mandic zur Verfügung. Der Kroate kam bereits gegen den BHC zum Einsatz. Ivan Martinovic und Domagoj Pavlovic fallen weiterhin aus. Zudem befindet sich Sindre Aho nun im MT-Lazarett. Der Norweger hat sich im Training einen Faserriss im linken großen Brustmuskel zugezogen und muss gegen Stuttgart zuschauen.

TVB-Trainer Michael Schweikardt erklärte nach dem Spiel beim THW Kiel: "Jetzt gilt es, weiterzuarbeiten und am Donnerstag Zuhause gegen Melsungen mindestens genauso couragiert weiterzumachen wie hier." Nach der 36:39-Niederlage hatte man offensiv wie auch defensiv einige Ansatzpunkte erhalten.

"Wir werfen hier in Kiel 36 Tore, mit einer Quote von 70% und einer Angriffseffektivität von 58%. Die Kieler haben es geschafft, uns, vor allem aber Kai Häfner, weit wegzupressen und schaffen es, ihn weit vom Tor wegzuhalten. So kommt dieser heute nicht so ins Spiel, wie wir das gewohnt sind", hatte Schweikardt zur Angriffsleistung bilanziert.

Den entscheidenden Schwachpunkt sah er aber vor allem in der Abwehr. "Wir haben es nicht geschafft, genügend Druck auf den Gegner aufzubauen. Miljan Vujovic konnte nicht ganz an seine herausragende Leistung der letzten beiden Spiele anknüpfen, was man ihm als jungem Torhüter zugestehen muss", so Schweikardt.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der Liqui Moly HBL werden vom Streamingdienstanbieter Dyn übertragen. Am Donnerstag duellieren sich der TVB Stuttgart und die MT Melsungen ab 19 Uhr, Kommentator ist Florian Schmidt-Sommerfeld. Beim Traditionsduell am Freitag ab 20 Uhr zwischen dem TBV Lemgo Lippe und dem VfL Gummersbach ist Florian Naß am Mikrofon.

Gleich drei Partien hält der Samstag bereit. Das Duell zwischen Bergischer HC und der TSV Hannover-Burgdorf um 19 Uhr deckt Dyn mit Kommentator Lennart Wilken-Johannes ab, die Moderation hat Hannah Nitsche und als Experte ist Stefan Kretzschmar vor Ort.

Zeitgleich kommentiert Florian Naß die Partie zwischen dem HC Erlangen und der HSG Wetzlar. Um das Südderby am Abend um 20.30 Uhr zwischen dem HBW Balingen-Weilstetten und den Rhein-Neckar Löwen kümmert sich Vincent Schuster.

Das Topspiel am Sonntag zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin ab 15 Uhr wird Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator im Einsatz sein, die Moderation hat Anett Sattler und Experte ist Pascal Hens. Die Partie wird auch bei Welt TV im Free-TV zu sehen sein.

Um 16.30 Uhr folgen die beiden letzten Partien des Wochenendes. Karsten Petrzika ist Kommentator der Partie HSV Hamburg gegen Frisch Auf Göppingen. Beim Heimspiel des THW Kiel gegen den ThSV Eisenach wird Finn-Ole Martins am Mikrofon sein.

» Livestream TVB Stuttgart - MT Melsungen

» Livestream TBV Lemgo Lippe - VfL Gummersbach

» Livestream HC Erlangen - HSG Wetzlar

» Livestream Bergischer HC - TSV Hannover-Burgdorf

» Livestream HBW Balingen-Weilstetten - Rhein-Neckar Löwen

» Livestream SG Flensburg-Handewitt - Füchse Berlin

» Livestream HSV Hamburg - Frisch Auf Göppingen

» Livestream THW Kiel - ThSV Eisenach

chs

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga