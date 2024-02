Handball-Bundesliga TVB Stuttgart - HSG Wetzlar in Liveticker und Livestream

Beide Mannschaften konnten unter der Woche punkten. Der TVB Stuttgart erkämpfte sich ein Remis in Göppingen, die HSG Wetzlar drehte das Heimspiel gegen Eisenach in letzter Sekunde noch zu einem 31:30-Sieg.

"Ein entscheidender Faktor, dass wir dieses Spiel am Ende natürlich glücklich, aber nicht unverdient gewonnen haben, war die Tatsache, dass die Spieler bis zum Ende weitergemacht haben", lobte Wetzlars Trainer Frank Carstens seine Mannschaft nach dem Triumph über Eisenach. "Dass sie bis zum Ende gekämpft, an ihre Chance und eben auch an die Punkte geglaubt haben. Sicher profitieren wir dann auch mal von einem Fehler, genauso wie Eisenach auch von unseren Fehlern profitiert hat. Aber am Ende kann ich meinem Team nur ein großes Kompliment machen für die mentale Stärke, die es heute an den Tag gelegt hat."

Wetzlar hat nun schon vier Siege in Serie eingefahren und ist plötzlich in Schlagdistanz zu Rang 6, der bei einem deutschen Erfolg in der European League auch zum Start im Europapokal berechtigen würde. Stuttgart hingegen steckt weiter mitten im Abstiegskampf, auch wenn man in Göppingen punktete.

"Vom Spielverlauf her muss ich aber natürlich sagen, dass ich gerne zwei Punkte mitgenommen hätte, da wir eben in der letzten Spielminute vorne waren. Dann ziehen wir halt noch die Zeitstrafe und das letzte Tor in Unterzahl. Aber ich habe eine kämpferische Einstellung von meiner Mannschaft gesehen, die mir gefallen hat. In der knappen Liga ist jeder einzelne Punkt sehr sehr wichtig, vor allem auswärts", so TVB-Coach Michael Schweikardt.

Die Schwaben haben auch personell noch einmal nachgelegt. Nach den Ausfällen von Lukas Laube und Fynn Nicolaus wurde mit Kreisläufer Martin Slaninka vom HSC Suhr Aarau noch ein langfristiger Ersatz gefunden, denn Manuel Späth wird sein Kurz-Comeback nach dem Wochenende beenden.

"Wir waren intensiv auf der Suche nach einer Lösung für die Kreisläuferposition nach der Verletzung von Lukas Laube. Wir sind froh, dass wir mit Martin einen so erfahrenen Spieler bis Saisonende verpflichten konnten", so TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.

Handball-Bundesliga im Livestream

Der Streaminganbieter Dyn Handball überträgt sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga. Das Wochenende eröffnet Markus Herwig mit der Partie zwischen dem ThSV Eisenach und dem VfL Gummersbach. Das Südderby zwischen HBW Balingen-Weilstetten und Frisch Auf Göppingen kommentiert Vincent Schuster.

Das Topspiel am Sonntag-Nachmittag um 15 Uhr gibt es auch im Free-TV bei Welt TV zu sehen. Als Kommentator ist Karsten Petrzika im Einsatz, die Moderation hat Lea Rostek und als Experte ist Bastian Roscheck im Einsatz. Ab 16.30 Uhr finden zwei Partien statt, die Begegnung zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem HC Erlangen kommentiert Finn-Ole Martins und Vincent Schuster ist erneut im Einsatz, wenn sich der TBV Lemgo Lippe und die Rhein-Neckar Löwen gegenüberstehen.

Ungewohnt am Sonntagabend um 18 Uhr werden noch einmal drei Begegnungen ausgetragen, Gari Paubandt ist bei der Partie zwischen dem HSV Hamburg und den Füchsen Berlin am Mikrofon. Wenn der TVB Stuttgart im Abstiegskampf die HSG Wetzlar zu Gast hat, ist Tobias Schimon als Kommentator vorgesehen. Lennart Wilken-Johannes wird hingegen das Gastspiel vom THW Kiel beim Bergischen HC kommentieren. Konferenzübertragungen sind nicht vorgesehen.

