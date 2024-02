Handball-Bundesliga TVB Stuttgart - Frisch Auf Göppingen in Liveticker und Livestream

Schwabenderby mit Abstiegskampf und einem besonderen Comeback. Gerade einmal drei Pluspunkte trennen die auf Rang 15 liegenden Gäste von den Göppingern auf Platz 10.

Frisch Auf Göppingen empfängt den Ligakonkurrenten TVB Stuttgart zum württembergischen Derby. Für beide Teams geht es darum, nach der EM-Pause möglichst sofort gut in Tritt zu kommen. Das Mittelfeld der Tabelle vor den Abstiegsplätzen ist dicht gedrängt.

"Das Spiel am Mittwoch hat, auch aufgrund des Blicks auf die Tabelle, hohe Brisanz. Unsere Halle wird voll sein. Das Derby wird über die Einstellung und die Mentalität entschieden", so Göppingens Sportlicher Leiter Christian Schöne. Der TVB Stuttgart gewann das Hinspiel in der Porsche Arena mit 31:29.

Die EM-Rückkehrer Bart Ravensbergen und Sebastian Heymann mussten Ende letzter Woche wegen Infekten mit dem Training aussetzen, aber mit ihnen ist ebenso zu rechnen wie mit den zuletzt angeschlagenen Spielern Josip Sarac, Kresimir Kozina und David Schmidt.

Der TVB Stuttgart hat aufgrund der aktuellen Personalsituation Kreisläufer Manuel Späth für die anstehenden zwei Spiele gegen Frisch Auf Göppingen und die HSG Wetzlar nachverpflichtet. "Nach den Ausfällen von Fynn Nicolaus und Lukas Laube ist die Verpflichtung von Manuel Späth für zwei Spiele, die kurzfristig beste Lösung für uns. Wir sind weiter intensiv auf der Suche nach einem längerfristigen Ersatz. Uns freut es sehr, dass Manu und die HSG Ostfildern sich dafür bereit erklärt haben", so TVB-Manager Jürgen Schweikardt.

"Wenn ich einem meiner ehemaligen Vereine kurzfristig helfen kann, mache ich das natürlich sehr gerne. Dass ich dadurch sogar noch einmal vor ausverkauftem Haus bei einem Derby in meinem alten Wohnzimmer auflaufen kann, macht die Sache umso schöner. Nun hoffe ich, dass wir zusammen möglichst viele Punkte aus diesen beiden Spielen holen", so Manuel Späth.

"Bei uns freuen sich alle, dass es wieder los geht. Dazu gesellt sich eine Vorfreude auf das Derby. Wir möchten so auftreten wie bei den Spielen im Dezember, damit könnten wir es dem TVB Stuttgart schwer machen", erklärt Göppingens Trainer Markus Baur und ergänzt: "Der TVB spielt einen schnellen Handball und hat gute Einzelspieler. Gegen den Stuttgarter Rückraum möchten wir eine kompakte Deckung stellen. Wir möchten die Halle mit einer guten eigenen Leistung stimmungsmäßig mitnehmen."

Handball-Bundesliga im Livestream

Der Streaminganbieter Dyn Handball überträgt sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga. Für das Top-Spiel am Mittwochabend um 20.30 Uhr zwischen dem THW Kiel und dem SC Magdeburg schickt der Bezahlsender Kommentator Gari Paubandt, Moderator Finn-Ole Martins und Experte Stefan Kretzschmar in die Wunderino-Arena.

Zuvor kümmert sich Florian Naß um das Duell zwischen der HSG Wetzlar und dem ThSV Eisenach, Vincent Schuster kommentiert das Süd-Derby zwischen Frisch Auf Göppingen und dem TVB Stuttgart und Lennart Wilken-Johannes hat das Verfolgerduell zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und dem VfL Gummersbach. Anwurf bei allen Partien ist um 19 Uhr.

Am Donnerstagabend finden zwei Partien statt, Dyn überträgt ebenfalls. Das Schlüsselspiel im Abstiegskampf um 19 Uhr zwischen dem HC Erlangen und dem TBV Lemgo Lippe kommentiert Markus Götz. Für das Spitzenspiel zwischen den Füchsen Berlin und der SG Flensburg-Handewitt ab 20.30 Uhr schickt der Streaminganbieter dann Kommentator Karsten Petrzika, Moderatorin Anett Sattler und Experte Pascal Hens ins Rennen. Die Partie wird auch bei Welt TV im Free-TV übertragen.

» Livestream THW Kiel - SC Magdeburg

» Livestream HSG Wetzlar - ThSV Eisenach

» Livestream TSV Hannover-Burgdorf - VfL Gummersbach

» Livestream Frisch Auf Göppingen - TVB Stuttgart

» Livestream HC Erlangen - TBV Lemgo Lippe

» Livestream Füchse Berlin - SG Flensburg-Handewitt

chs

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga