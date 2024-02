Handball-Bundesliga TSV Hannover-Burgdorf - VfL Gummersbach in Liveticker und Livestream

Beide Teams haben das Jahr 2023 mit ausgeglichenem Punktekonto beendet, doch Gastgeber TSV Hannover-Burgdorf holte einen Zähler mehr als der VfL Gummersbach.

Während die Gummersbacher bereits am Sonntag mit dem 29:31 im DHB-Pokal bei den Füchsen Berlin ihr erstes Pflichtspiel im Jahr 2024 bestritten hatten, ist es für die Hannoveraner am Mittwoch der erste Auftritt nach der Winterpause.

"Wir freuen uns auf Mittwoch und sind froh, dass die Vorbereitungszeit ein Ende hat. Auch wenn es eine Kurzvorbereitung von drei Wochen war, haben wir viel investiert und uns zwei taktische Themen zum Schwerpunkt gesetzt. Wir haben starke Unterstützung aus unserem Unterbau bekommen, wodurch unsere Trainings-Intensität durch Schnelligkeit geprägt war. Das hat mir gut gefallen", so Recken-Coach Christian Prokop.

"Hannover spielt bislang eine starke Saison, daher wird es ein sehr schweres Spiel und wir müssen an unser Maximum herankommen, um die Punkte mitzunehmen", erklärt Gummersbachs Schlussmann Daniel Rebmann.

"Ich erwarte ein total intensives und kampfbetontes Spiel zweier Mannschaften, die komplett auf Augenhöhe sind. Das zeigt alleine schon das Tabellenbild", so Prokop und betont: "Ich glaube, beide Teams haben in den letzten zwei Jahren eine tolle Entwicklung zu verzeichnen. Die Gummersbacher machen sehr gute Arbeit, haben gute Verpflichtungen getätigt und sind sehr diszipliniert. Das wird ein interessantes und tolles Match, auf das wir und das Publikum sich freuen dürfen."

Dass die Gummersbacher den Niedersachen Paroli bieten können, zeigte bereits das Hinspiel der laufenden Saison. Am dritten Spieltag sahen die Zuschauer in der Schwalbe-Arena eine hochintensive Partie, in der die Gummersbacher lange wie die Verlierer aussahen, sich aber am Ende ein packendes 33:33-Unentschieden erkämpften.

Handball-Bundesliga im Livestream

Der Streaminganbieter Dyn Handball überträgt sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga. Für das Top-Spiel am Mittwochabend um 20.30 Uhr zwischen dem THW Kiel und dem SC Magdeburg schickt der Bezahlsender Kommentator Gari Paubandt, Moderator Finn-Ole Martins und Experte Stefan Kretzschmar in die Wunderino-Arena.

Zuvor kümmert sich Florian Naß um das Duell zwischen der HSG Wetzlar und dem ThSV Eisenach, Vincent Schuster kommentiert das Süd-Derby zwischen Frisch Auf Göppingen und dem TVB Stuttgart und Lennart Wilken-Johannes hat das Verfolgerduell zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und dem VfL Gummersbach. Anwurf bei allen Partien ist um 19 Uhr.

Am Donnerstagabend finden zwei Partien statt, Dyn überträgt ebenfalls. Das Schlüsselspiel im Abstiegskampf um 19 Uhr zwischen dem HC Erlangen und dem TBV Lemgo Lippe kommentiert Markus Götz. Für das Spitzenspiel zwischen den Füchsen Berlin und der SG Flensburg-Handewitt ab 20.30 Uhr schickt der Streaminganbieter dann Kommentator Karsten Petrzika, Moderatorin Anett Sattler und Experte Pascal Hens ins Rennen. Die Partie wird auch bei Welt TV im Free-TV übertragen.

» Livestream THW Kiel - SC Magdeburg

» Livestream HSG Wetzlar - ThSV Eisenach

» Livestream TSV Hannover-Burgdorf - VfL Gummersbach

» Livestream Frisch Auf Göppingen - TVB Stuttgart

» Livestream HC Erlangen - TBV Lemgo Lippe

» Livestream Füchse Berlin - SG Flensburg-Handewitt

chs

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga