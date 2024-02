Handball-Bundesliga TSV Hannover-Burgdorf - SC Magdeburg in Liveticker und Livestream

Der SC Magdeburg muss zum Auswärtsspiel bei der TSV Hannover-Burgdorf reisen. Während der SCM sich im Titelkampf ein Fernduell mit den Füchsen Berlin liefert, kämpfen die Recken um Rang 6.

Der SC Magdeburg befindet sich in einer überragenden Verfassung. Wettbewerbsübergreifend ist der amtierende Sieger der Champions League seit 30 Spielen ungeschlagen. Dass man den SCM trotzdem bezwingen kann, haben die Niedersachsen beim 34:31 vor heimischer Kulisse in der letzten Saison unter Beweis gestellt.

"Wir haben mit unseren Fans im Rücken schon viele Schlachten geschlagen. Dafür gab es in dieser Saison mit den Heimsiegen gegen die Rhein-Neckar Löwen, den THW Kiel sowie dem Unentschieden gegen die SG Flensburg-Handewitt einige positive Beispiele. Warum soll es also nicht auch gegen den SC Magdeburg klappen? Es wird wichtig sein, dass wir mental ab der ersten Sekunde voll da sind und diszipliniert bei unserem Spiel bleiben", so Nationalspieler Martin Hanne.

Die Partie in der ZAG-Arena zu Hannover ist ausverkauft. Recken-Coach Christian Prokop erwartet eine "brutal schwere Aufgabe" und "ein absolutes Topteam". Der frühere Nationaltrainer betont: "Bei uns muss vieles passen. Entscheidend ist, dass wir auf uns schauen und unsere Stärken durchbringen. Wir müssen den Glauben daran entwickeln, diese Mannschaft bezwingen zu können. Das ist meine Aufgabe als Trainer."

Handball-Bundesliga im Livestream

Der Sonntag hält gleich drei Partien bereit, das Heimspiel der Rhein-Neckar Löwen um 15 Uhr gegen die SG Flensburg-Handewitt wird auch von Welt TV übertragen. Kommentator ist Markus Götz und die Moderation hat Hannah Nitsche. Als Experte wird auch Löwen-Legende Andy Schmid in der SAP-Arena sein.

Um 16.30 Uhr stehen sich zum einen die TSV Hannover-Burgdorf und der SC Magdeburg sowie der THW Kiel und der TVB Stuttgart gegenüber. Lennart Wilken-Johannes kommentiert das Heimspiel der Recken gegen den SCM, aus der Wunderino-Arena meldet sich Gari Paubandt. Am Montag muss der SC DHfK Leipzig zum VfL Gummersbach. Erneut ist Andy Schmid als Experte im Einsatz und kümmert sich Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld und Moderatorin Lea Rostek um das letzte Match des Spieltags.

chs

