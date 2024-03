Handball-Bundesliga HSG Wetzlar - HSV Hamburg in Liveticker und Livestream

Bereits 37 Mal standen sich die HSG Wetzlar und der HSV Hamburg in der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga gegenüber - neun Mal gelang den Grün-Weißen dabei ein Sieg. Einen zehnten will HSG-Trainer Frank Carstens beim Heimspiel (Anwurf: 19 Uhr) in der Buderus Arena einfahren.

Durch die Verlegung des Heimspiels gegen den THW Kiel auf den 12. April und die Länderspielpause am vergangenen Wochenende, war der HSVH zwei Wochenenden nicht im Einsatz. "Wir haben viel im physischen Bereich gemacht, viel gespielt und hatten Zeit, um auch an kleinen Dingen zu arbeiten, für die sonst nicht immer Zeit ist", so Leif Tissier in Bezug auf die vergangenen Tage.

Der HSV-Co-Kapitän sieht die zusätzliche Vorbereitungszeit positiv und fügt an: "Als Mannschaft freuen wir uns natürlich auch mal über die Möglichkeit uns länger auf den nächsten Gegner vorbereiten zu können. Deshalb gehen wir mit einem guten Gefühl in die morgige Partie."

"Unsere Aufgabe war es zunächst, alle Spieler wieder zusammenzuführen und auf ein Belastungslevel zu bringen", erklärt Wetzlars Chefcoach Frank Carstens mit Blick auf die Arbeit in der Nationalmannschaftspause. So standen in der vergangenen Woche vor allem das Angriffsverhalten, Eins-gegen-eins-Übungen, individuelles sowie Gruppentraining auf dem Programm.

"Ich bin sehr zufrieden mit den letzten Einheiten", sagt der Chefcoach der Grün-Weißen, der um die Aggressivität der Hamburger weiß. "Sie spielen eine aggressive Verteidigung, dabei offensiv nach vorne und schaffen es immer wieder Bälle zu klauen - allen voran Casper Mortensen, der sehr oft die richtigen Lücken im Laufweg findet", weiß Carstens.

"Wir haben gegen Flensburg gesehen, was die Zuschauer bewirken können. Dank ihrer Unterstützung hätten wir gegen die SG trotz des deutlichen Rückstands beinahe noch einen Zähler geholt." Der Coach ist sich dennoch bewusst, dass es eine anspruchsvolle Aufgabe werden wird. "Hamburg schaltet schnell um, geht in die Laufduelle, hält den Druck lange hoch und findet immer wieder Wege, die Spieler in die Lücken zu schicken. Das müssen wir unterbinden."

Fehlen wird denMittelhessen mit Torwart Anadin Suljakovic (Handverletzung) ein wichtiger Spieler, zudem ist Leonard Grazioli nicht einsetzbar; dafür rückt Schlussmann Marius Göbner aus der Drittligareserve in den Kader auf. Nemanja Zelenovic (Oberschenkelverletzung) macht zwar gute Fortschritte in der Reha, ist aber noch nicht komplett genesen. Fraglich ist außerdem das Mitwirken des angeschlagenen Magnus Frederiksen.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Am Samstag gibt es das Nordderby zwischen THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt. Aufgrund der Übertragung im Free-TV bei der ARD mit Kommentator Florian Naß, Moderator Alexander Bommes, Experte Dominik Klein sowie Désirée Krause für die Field-Interviews wird die Partie zur ungewohnten Zeit um 15.40 Uhr angeworfen. Dyn deckt die Begegnung mit Finn-Ole Martins als Kommentator und Anett Sattler für die Moderation ab. Am Abend meldet sich Vincent Schuster von der Partie HSG Wetzlar gegen HSV Hamburg.

Gleich fünf HBL-Spiele gibt es am Sonntag, das Ostderby zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem ThSV Eisenach eröffnet ab 15 Uhr das Programm. Dyn - und damit auch Welt TV im Free-TV schickt dafür Kommentator Markus Götz, Moderatorin Lea Rostek und Experte Bastian Roscheck ins Rennen.

Gleich drei Partien starten zeitgleich um 16.30 Uhr, Lennart Wilken-Johannes kommentiert das Duell zwischen VfL Gummersbach und TVB Stuttgart. Vincent Schuster meldet sich vom Gastspiel des HC Erlangen bei Frisch Auf Göppingen und für die Partie von Füchse Berlin gegen HBW Balingen-Weilstetten wurde Markus Herwig angesetzt. Das Programm ab 18 Uhr beschließt die Partie Bergischer HC gegen SC Magdeburg mit Florian Naß.

