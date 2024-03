Handball-Bundesliga SC Magdeburg - HC Erlangen in Liveticker und Livestream

Der SC Magdeburg befindet sich mitten im Titelkampf, von den Minuspunkten ist das Team von Bennet Wiegert sogar schon besser als Spitzenreiter Füchse Berlin. Gegner HC Erlangen startet als Zwölfter in den Ligaendspurt, die Franken wollen möglichst schnell die Klasse sichern.

Eine besondere Note erhält die Partie durch Tim Zechel, der Kreisläufer wird im Sommer zu seinem Jugendklub (2010-13) zurückkehren und den HC Erlangen nach drei Spielzeiten verlassen.

"Ich weiß, wie handballbegeistert die Stadt Magdeburg ist, welche Kräfte die Fans und die GETEC Arena freisetzen können und freue mich schon auf mein erstes Heimspiel vor der grün-roten Wand", hatte Zechel bei seiner Vorstellung erklärt. Doch vorher muss er noch einmal in die Gästekabine, an seiner Seite mit Christoph Steinert ein weiterer Spieler mit Magdeburger Vergangenheit.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Am Donnerstag eröffnet ab 19 Uhr ein Doppelpack das Programm der Woche. Lennart Wilken-Johannes kommentiert das Duell zwischen TSV Hannover-Burgdorf und HBW Balingen-Weilstetten. Zeitgleich ist Gari Paubandt am Mikrofon, wenn der SC Magdeburg den HC Erlangen zu Gast hat.

Ab 20 Uhr stehen sich dann die Rhein-Neckar Löwen und die Füchse Berlin gegenüber. Kommentator Florian Naß und Moderatorin Hannah Nitsche erhalten Unterstützung von Experte Andy Schmid. Eine Konferenz bietet der Streamingdienst hingegen nicht an.

Die Konferenz gibt es am Freitag, wenn dann auch der Blick zu den Zweitligapartien erfolgt. Moderator Finn-Ole Martins hat Stephan Just an seiner Seite. Für die Partie zwischen MT Melsungen und TBV Lemgo Lippe ab 20 Uhr ist Gari Paubandt vorgesehen.

Am Samstag gibt es das Nordderby zwischen THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt. Aufgrund der Übertragung im Free-TV bei der ARD mit Kommentator Florian Naß, Moderator Alexander Bommes, Experte Dominik Klein sowie Désirée Krause für die Field-Interviews wird die Partie zur ungewohnten Zeit um 15.40 Uhr angeworfen. Dyn deckt die Begegnung mit Finn-Ole Martins als Kommentator und Anett Sattler für die Moderation ab. Am Abend meldet sich Vincent Schuster von der Partie HSG Wetzlar gegen HSV Hamburg.

Gleich fünf HBL-Spiele gibt es am Sonntag, das Ostderby zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem ThSV Eisenach eröffnet ab 15 Uhr das Programm. Dyn - und damit auch Welt TV im Free-TV schickt dafür Kommentator Markus Götz, Moderatorin Lea Rostek und Experte Bastian Roscheck ins Rennen.

Gleich drei Partien starten zeitgleich um 16.30 Uhr, Lennart Wilken-Johannes kommentiert das Duell zwischen VfL Gummersbach und TVB Stuttgart. Vincent Schuster meldet sich vom Gastspiel des HC Erlangen bei Frisch Auf Göppingen und für die Partie von Füchse Berlin gegen HBW Balingen-Weilstetten wurde Markus Herwig angesetzt. Das Programm ab 18 Uhr beschließt die Partie Bergischer HC gegen SC Magdeburg mit Florian Naß.

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga