Handball-Bundesliga TSV Hannover-Burgdorf - HBW Balingen-Weilstetten in Liveticker und Livestream

Für den HBW Balingen-Weilstetten startet der Ligaendspurt mit einem Auswärtssspiel bei der TSV Hannover-Burgdorf. Während die Gallier von der Alb um den Klassenerhalt kämpfen, wollen die Recken zumindest Rang sechs absichern und auch den Fünften MT Melsungen wieder unter Druck setzen.

Seit der Winterpause hat sich für die Bürkle-Sieben nicht viel verändert. Der Abstand zum rettenden Ufer hat sich zwar etwas verringert, aber nach wie vor sind die Balinger Schlusslicht in der Tabelle. Drei Zähler Rückstand sind es aktuell zum ThSV Eisenach.

Kreisläufer Nikola Grahovac kehrte mit einem Cut oberhalb des Auges von der Olympiaqualifikation in Hannover zurück, wo Hannovers Renars Uscins dreimal zum Player of the match gewählt wurde. Verzichten muss man den Rest der Saison auf Rechtsaußen Leo Prantner.

"Wer Jens Bürkle kennt, der weiß, dass es eine unglaublich disziplinierte Mannschaft ist. Sie sind sehr unbequem zu bespielen und greifen gerne auf das Sieben-gegen-Sechs zurück. Da sticht sicherlich ein Filip Vistorop heraus, der das Spiel der Balinger ähnlich wie Marian leitet. Es sind für uns zwei sehr wichtige Punkte, um die es geht. Daher ist es auch unser Anspruch, diese Mannschaft zu schlagen. Lassen wir einen Tick nach, dann wird es schwer", sagt Recken-Trainer Christian Prokop.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Am Donnerstag eröffnet ab 19 Uhr ein Doppelpack das Programm der Woche. Lennart Wilken-Johannes kommentiert das Duell zwischen TSV Hannover-Burgdorf und HBW Balingen-Weilstetten. Zeitgleich ist Gari Paubandt am Mikrofon, wenn der SC Magdeburg den HC Erlangen zu Gast hat.

Ab 20 Uhr stehen sich dann die Rhein-Neckar Löwen und die Füchse Berlin gegenüber. Kommentator Florian Naß und Moderatorin Hannah Nitsche erhalten Unterstützung von Experte Andy Schmid. Eine Konferenz bietet der Streamingdienst hingegen nicht an.

Die Konferenz gibt es am Freitag, wenn dann auch der Blick zu den Zweitligapartien erfolgt. Moderator Finn-Ole Martins hat Stephan Just an seiner Seite. Für die Partie zwischen MT Melsungen und TBV Lemgo Lippe ab 20 Uhr ist Gari Paubandt vorgesehen.

Am Samstag gibt es das Nordderby zwischen THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt. Aufgrund der Übertragung im Free-TV bei der ARD mit Kommentator Florian Naß, Moderator Alexander Bommes, Experte Dominik Klein sowie Désirée Krause für die Field-Interviews wird die Partie zur ungewohnten Zeit um 15.40 Uhr angeworfen. Dyn deckt die Begegnung mit Finn-Ole Martins als Kommentator und Anett Sattler für die Moderation ab. Am Abend meldet sich Vincent Schuster von der Partie HSG Wetzlar gegen HSV Hamburg.

Gleich fünf HBL-Spiele gibt es am Sonntag, das Ostderby zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem ThSV Eisenach eröffnet ab 15 Uhr das Programm. Dyn - und damit auch Welt TV im Free-TV schickt dafür Kommentator Markus Götz, Moderatorin Lea Rostek und Experte Bastian Roscheck ins Rennen.

Gleich drei Partien starten zeitgleich um 16.30 Uhr, Lennart Wilken-Johannes kommentiert das Duell zwischen VfL Gummersbach und TVB Stuttgart. Vincent Schuster meldet sich vom Gastspiel des HC Erlangen bei Frisch Auf Göppingen und für die Partie von Füchse Berlin gegen HBW Balingen-Weilstetten wurde Markus Herwig angesetzt. Das Programm ab 18 Uhr beschließt die Partie Bergischer HC gegen SC Magdeburg mit Florian Naß.

chs

