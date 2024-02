Handball-Bundesliga THW Kiel - TVB Stuttgart in Liveticker und Livestream

Der THW Kiel bewies unter der Woche Nervenstärke, als man noch ein Remis bei Industria Kielce sicherte. Gegner TVB Stuttgart konnte sich zuletzt ein wenig aus der Abstiegszone lösen, doch gesichert sind die Schwaben keineswegs.

"Es gibt doch nichts schöneres, als in unserer Arena gemeinsam mit unseren Fans über eine gelungene Aktion zu jubeln." Das Spiel am Sonntag werde erneut ein Kraftakt, ahnt der Tscheche: "Gegen den TVB müssen wir komplett fokussiert sein. Wir haben im Hinspiel in Stuttgart gesehen, wie hartnäckig dieser Gegner sein kann."

Damals setzten sich die Zebras nach Pausenrückstand mit 36:31 (16:17) durch. Nach einem Remis in Göppingen und einem Heimsieg über Wetzlar sind die Schwaben in diesem Jahr noch ungeschlagen. "Wir wussten um die Wichtigkeit des Spiels vor allem auch im Hinblick auf die nächsten Spiele. Mit den kommenden Spielen gegen Kiel, Melsungen und Hannover war das eine sehr wichtige Woche für uns", so TVB-Coach Michael Schweikardt, der mit seinem Team nun "ohne Druck nach Kiel" fahren will.

"Das Spiel wird wieder ein hartes Stück Arbeit", sagt THW-Torhüter Tomas Mrkva. "Wir sind noch vom Hinspiel gewarnt. Aber wir wollen natürlich die zwei Punkte zu Hause einfahren und damit auch unsere fantastischen Fans belohnen!"

Handball-Bundesliga im Livestream

Der Sonntag hält gleich drei Partien bereit, das Heimspiel der Rhein-Neckar Löwen um 15 Uhr gegen die SG Flensburg-Handewitt wird auch von Welt TV übertragen. Kommentator ist Markus Götz und die Moderation hat Hannah Nitsche. Als Experte wird auch Löwen-Legende Andy Schmid in der SAP-Arena sein.

Um 16.30 Uhr stehen sich zum einen die TSV Hannover-Burgdorf und der SC Magdeburg sowie der THW Kiel und der TVB Stuttgart gegenüber. Lennart Wilken-Johannes kommentiert das Heimspiel der Recken gegen den SCM, aus der Wunderino-Arena meldet sich Gari Paubandt. Am Montag muss der SC DHfK Leipzig zum VfL Gummersbach. Erneut ist Andy Schmid als Experte im Einsatz und kümmert sich Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld und Moderatorin Lea Rostek um das letzte Match des Spieltags.

