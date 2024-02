Handball-Bundesliga THW Kiel - ThSV Eisenach in Liveticker und Livestream

Nach der Niederlage der MT Melsungen in Stuttgart kann der THW Kiel seine Position unter den Top 4 weiter festigen. Gegner ThSV Eisenach steht aktuell auf einem Abstiegsplatz, möchte diesen aber verlassen.

THW-Kapitän Patrick Wiencek erwartet gegen die Thüringer ein "kampfbetontes Spiel mit vielen Nickeligkeiten". Der Routinier hat die Eisenacher Deckung schon aus dem Hinspiel in unangenehmer Erinnerung, als man am Ende doch noch mit 40:32 (22:19) gewann. "Das haben wir zu spüren bekommen. So deutlich, wie das Ergebnis am Ende ausfiel, war der Spielverlauf nicht. Eisenach spielt eine sehr unorthodoxe Abwehr mit viel Kampf dahinter - ein sehr unangenehmer Gegner."

"Wir freuen uns, in dieser stilvollen Halle um Punkte spielen zu dürfen. Die Favoritenrolle ist klar. Wir haben nichts zu verlieren, können befreit aufspielen, wollen uns so gut wie möglich verkaufen, reisen nicht als Touristen gen Norden. Wir werden versuchen, so lange wie möglich ein ebenbürtiger Kontrahent zu sein", erklärt Rene Witte, der Geschäftsführer des ThSV Eisenach.

Der ThSV Eisenach hatte nach der 31:35-Niederlage bei FRISCH AUF! Göppingen über eine Woche Zeit, um sich auf den Trip nach Schleswig-Holstein vorzubereiten. "Na klar, die Aufgabe in Kiel könnte nicht größer sein, doch wir haben die Zeit genutzt, den Kopf freizubekommen, Frische und neue Energie zu sammeln", berichtet ThSV-Coach Misha Kaufmann.

"Wenn Eisenach bei uns Punkte mitnehmen möchte - und das wollen sie - dann müssen sie natürlich besonders hart spielen und uns irgendwie unter Druck setzen", sagt Kiels Kapitän und betont allerdings: "Wir spielen zu Hause, deshalb müssen wir unbedingt mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen."

