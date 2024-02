Handball-Bundesliga THW Kiel - SC Magdeburg in Liveticker und Livestream

Der THW Kiel empfängt den SC Magdeburg, der Rekordmeister den Champions-League-Sieger: Es ist das Topspiel am Mittwochabend.

Der Champions-League-Sieger reist als Tabellenführer zum THW, der bereits fünf Niederlagen auf dem Konto und mit dem Meisterschaftsrennen derzeit nichts zu tun hat. Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert kann darüber nur schmunzeln. "Was sind denn fünf Niederlagen?", sagt der 42-Jährige gegenüber handball-world. "Fünf Niederlagen, das ist ein schlechter Monat in der Handball-Bundesliga. Da ist noch gar nichts entschieden."

"Nach der langen Pause wissen wir nicht genau, wo wir stehen", sagt THW-Kapitän Domagoj Duvnjak angesichts der Tatsache, dass die Zebras eben . "Aber wir wissen, dass wir unsere Fans im Rücken haben. Wir brauchen gegen den starken SCM unsere 'weiße Wand', die Unterstützung und den Druck von den Rängen."

"Topspiele haben immer eine besondere Bedeutung, weil du gegen direkte Konkurrenten um die besten Tabellenplätze spielst", sagt Wiegert. "Ich will es nicht als Vier-Punkte-Spiel bezeichnen, das ist es nicht. Aber es ist schon so, dass man da wahrscheinlich die Zeichen deutlich in eine Richtung stellen kann." Die Frage ist nur, in welche Richtung sie am Ende zeigen werden.

"Wenn wir noch nach oben schielen wollen, wäre ein Sieg sehr hilfreich", weiß THW-Kreisläufer Hendrik Pekeler. "Deshalb ist für uns jedes noch ausstehende Spiel von großer Wichtigkeit."

» Magdeburgs Bennet Wiegert warnt: Darum kann der THW Kiel noch Meister werden

Handball-Bundesliga im Livestream

Der Streaminganbieter Dyn Handball überträgt sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga. Für das Top-Spiel am Mittwochabend um 20.30 Uhr zwischen dem THW Kiel und dem SC Magdeburg schickt der Bezahlsender Kommentator Gari Paubandt, Moderator Finn-Ole Martins und Experte Stefan Kretzschmar in die Wunderino-Arena.

Zuvor kümmert sich Florian Naß um das Duell zwischen der HSG Wetzlar und dem ThSV Eisenach, Vincent Schuster kommentiert das Süd-Derby zwischen Frisch Auf Göppingen und dem TVB Stuttgart und Lennart Wilken-Johannes hat das Verfolgerduell zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und dem VfL Gummersbach. Anwurf bei allen Partien ist um 19 Uhr.

Am Donnerstagabend finden zwei Partien statt, Dyn überträgt ebenfalls. Das Schlüsselspiel im Abstiegskampf um 19 Uhr zwischen dem HC Erlangen und dem TBV Lemgo Lippe kommentiert Markus Götz. Für das Spitzenspiel zwischen den Füchsen Berlin und der SG Flensburg-Handewitt ab 20.30 Uhr schickt der Streaminganbieter dann Kommentator Karsten Petrzika, Moderatorin Anett Sattler und Experte Pascal Hens ins Rennen. Die Partie wird auch bei Welt TV im Free-TV übertragen.

» Livestream THW Kiel - SC Magdeburg

» Livestream HSG Wetzlar - ThSV Eisenach

» Livestream TSV Hannover-Burgdorf - VfL Gummersbach

» Livestream Frisch Auf Göppingen - TVB Stuttgart

» Livestream HC Erlangen - TBV Lemgo Lippe

» Livestream Füchse Berlin - SG Flensburg-Handewitt

chs

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga