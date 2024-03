Handball-Bundesliga THW Kiel - HBW Balingen-Weilstetten in Liveticker und Livestream

Die Favoritenrolle ist klar verteilt, während der THW Kiel um das Podium kämpft, ist der HBW Balingen-Weilstetten aktuell Ligaschlusslicht. Allerdings zeigten sich die Gallier zuletzt auch formstark und die Zebras hatten noch am Mittwoch einen Kraftakt in Szeged zu meistern.

Der THW Kiel gewann das Hinspiel in der Hölle Süd deutlich. IMAGO/wolf-sportfoto

"Es ging auf und ab, und als wir hinten lagen, wurde es ein bisschen stressig. Am Ende haben wir aber die Ruhe bewahrt und konnten den Sieg nach Hause bringen", bilanzierte Kiels Harald Reinkind nach dem Sieg in Szeged. Für seinen Trainer Filip Jicha war das "auf den Punkt gespielte Sieben-gegen-Sechs" ein Erfolgsfaktor.

Wie man den Tabellenvierten aus der Reserve locken kann, das hat am letzten Spieltag Balingens Mitaufsteiger, der ThSV Eisenach gezeigt. Mit einer bissig, aggressiven und, wie sie Kiels Trainer Filip Jicha bezeichnete, unorthodoxen Abwehr, haben die Thüringer die Hausherren ein ums andere Mal in Verlegenheit gebracht. Frühzeitig sah sich der Zebra-Coach sogar dazu gezwungen, im Angriff mit Sieben-gegen-Sechs zu spielen, um den Außenseiter schlussendlich in die Knie zu zwingen.

"Wir haben oft schlechte Erfahrungen gemacht gegen Balingen, deshalb sind wir gewarnt", erklärt Kiels Patrick Wiencek mit Blick auf das Duell mit den Galliern und Niclas Ekberg betont: "Wir wissen, was uns gegen Balingen erwartet. Das ist eine Mannschaft, die es einem sehr unangenehm macht, gegen sie zu spielen. Sie kämpfen mit allen Mitteln bis zum Umfallen. Aber wir wollen und werden dagegen halten, wollen ihnen unser Spiel aufzwingen und die beiden Punkte holen."

Handball-Bundesliga im Livestream

Am Samstag gibt es in der Beletage drei Spiele, zwei beginnen um 19 Uhr. Vom Heimspiel der HSG Wetzlar gegen die SG Flensburg-Handewitt meldet sich Sascha Staat aus der Buderus Arena. Gari Paubandt kommentiert das Match zwischen dem THW Kiel und dem HBW Balingen-Weilstetten.

Den Klassiker zwischen dem VfL Gummersbach und dem SC Magdeburg (20.30 Uhr) wird Lennart Wilken-Johannes als Kommentator und Hannah Nitsche als Moderatorin begleiten.

Das Topspiel der Woche am Sonntagnachmittag gibt es ab 15 Uhr auch bei Welt TV im Free TV. Neben Kommentator Karsten Petrzika und Moderator Finn-Ole Martins ist auch Pascal Hens als Experte vor Ort. Ab 16.30 Uhr meldet sich Markus Herwig vom Nachholspiel des SC DHfK Leipzig gegen die MT Melsungen.

Der Montagabend rundet das Ligaprogramm des 24. Spieltags ab. Bei der Partie zwischen Frisch Auf Göppingen und dem TBV Lemgo Lippe (19 Uhr) ist Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator gefordert, die Moderation übernimmt Lea Rostek und Andy Schmid ist als Experte dabei.

chs

