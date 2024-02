Handball-Bundesliga ThSV Eisenach - VfL Gummersbach in Liveticker und Livestream

Der ThSV Eisenach hat den VfL Gummersbach zu Gast. Beide Teams mussten unter der Woche eine knappe Auswärtsniederlage hinnehmen und wollen nun den Umschwung schaffen.

Eisenach kassierte eine bittere Niederlage in Wetzlar. sportfotoseisenach via ThSV

Im dritten Spiel in der Fremde binnen gerade einmal sieben Tagen wollen die Oberbergischen vor einer besonderen Kulisse ihren ersten Sieg nach der Winterpause einfahren. "Ich persönlich habe noch nie in Eisenach gespielt, aber was man so mitbekommt und im Fernsehen sieht, herrscht dort eine unfassbare Stimmung", zeigt VfL-Kreisläufer Kristjan Horžen Respekt vor der kommenden Aufgabe: "Es ist eine kleine Halle mit sehr lauten Fans, die ihre Mannschaft anpeitschen. Wir müssen versuchen das auszublenden und uns auf unser Spiel konzentrieren."

"Unsere Leistung kann uns niemand absprechen. Jeder hat gesehen, wir waren die klar bessere Mannschaft, haben uns aber nicht belohnt, kassierten eine für uns alle ganz bittere Niederlage", erklärt Misha Kaufmann, der Coach des ThSV Eisenach. Diese 30:31-Niederlage am Mittwoch bei der HSG Wetzlar spukt noch bei allen in Eisenach im Kopf umher. "Sie muss raus aus dem Kopf", betont Misha Kaufmann. Wohlwissend, wie schwer das gegen Gummersbach wird. Der Schweizer ergänzt: "Gegen eine Top-Mannschaft der Liga müssen wir eine Top-Leistung abrufen." Der Eisenacher Coach Kaufmann fordert einen "kontrollierten Rückzug", warnt vor der ersten und zweiten Welle der Gäste.

Wie der ThSV geht auch der VfL mit einer bitteren Auswärtsniederlage im Gepäck in die Begegnung gegeneinander. In der Hannoveraner ZAG Arena musste sich die Mannschaft von Trainer Gudjon Valur Sigurdsson mit 29:32 geschlagen geben. "Wir kamen sehr gut ins Spiel mit einer guten Abwehr und einem starken Torwart", analysiert der slowenische Kreisläufer: "Jedoch haben wir uns das Leben in der zweiten Halbzeit mit zu vielen technischen Fehlern selbst schwer gemacht." Vor der nächsten Bundesligapartie belegen die Blau-Weißen aus dem Oberbergischen mit 18:20 Punkten den achten Tabellenrang.

Handball-Bundesliga im Livestream

Der Streaminganbieter Dyn Handball überträgt sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga. Das Wochenende eröffnet Markus Herwig mit der Partie zwischen dem ThSV Eisenach und dem VfL Gummersbach. Das Südderby zwischen HBW Balingen-Weilstetten und Frisch Auf Göppingen kommentiert Vincent Schuster.

Das Topspiel am Sonntag-Nachmittag um 15 Uhr gibt es auch im Free-TV bei Welt TV zu sehen. Als Kommentator ist Karsten Petrzika im Einsatz, die Moderation hat Lea Rostek und als Experte ist Bastian Roscheck im Einsatz. Ab 16.30 Uhr finden zwei Partien statt, die Begegnung zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem HC Erlangen kommentiert Finn-Ole Martins und Vincent Schuster ist erneut im Einsatz, wenn sich der TBV Lemgo Lippe und die Rhein-Neckar Löwen gegenüberstehen.

Ungewohnt am Sonntagabend um 18 Uhr werden noch einmal drei Begegnungen ausgetragen, Gari Paubandt ist bei der Partie zwischen dem HSV Hamburg und den Füchsen Berlin am Mikrofon. Wenn der TVB Stuttgart im Abstiegskampf die HSG Wetzlar zu Gast hat, ist Tobias Schimon als Kommentator vorgesehen. Lennart Wilken-Johannes wird hingegen das Gastspiel vom THW Kiel beim Bergischen HC kommentieren. Konferenzübertragungen sind nicht vorgesehen.

