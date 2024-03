Handball-Bundesliga ThSV Eisenach - TSV Hannover-Burgdorf in Liveticker und Livestream

Der ThSV Eisenach kämpft um den Klassenerhalt, Gegner TSV Hannover-Burgdorf führt das Verfolgerfeld an und ist nur noch zwei Minuspunkte hinter der auf Rang 5 liegenden MT Melsungen. Die Recken unterlagen am Dienstag noch in der European League beim HBC Nantes.

Malte Donker trifft auf den Ex-Verein. sportfotoseisenach, ThSV