Ostderby zwischen ThSV Eisenach und SC Magdeburg im Free-TV

Die Favoritenrolle ist im Ostderby klar verteilt, während der ThSV Eisenach um den Klassenerhalt kämpft, will der SC Magdeburg sich den Titel des Deutschen Meisters schnappen. Als "Drittligist der Saison 2018/2019" macht sich der ThSV Eisenach gegen den amtierenden Champions-League-Sieger und Vereinsweltmeister bewusst klein, Geschäftsführer Rene Witte spricht vor dem Duell um 16 Uhr (live auf Dyn und MDR) vom "Spiel des Jahrzehnts".

Es ist das 76. Aufeinandertreffen dieser Traditionsvereine. Bisher weist die Statistik erst 10 Eisenacher Siege auf. Doch nach dem Coup von Leipzig hoffen die Thüringer nun auch auf Sieg Nummer 11. "Na klar, wir stehen vor einer Mammutaufgabe gegen ein Team, das nahezu keine Schwachstellen hat. Bei uns muss jedes Rädchen passen. Wir wissen, in eigener Halle können wir jede Mannschaft bezwingen. Wir glauben auch am Sonntag daran, haben den Mut dazu und werden alles reinhauen", blickt Misha Kaufmann auf den Sonntag.

Es gelte vor allem die erste und zweite Welle der Gäste zu kontrollieren. Freilich ein ganz schwieriges Unterfangen! Das Konterspiel zählt seit Jahrzehnten zu den Markenzeichen des SC Magdeburg. "Rückzug hat natürlich was mit dem eigenen Angriff zu tun", betont Misha Kaufmann. "Wir wollen im Vergleich mit den Besten wachsen", erklärt der Schweizer auch mit Blick auf den Sonntag.

"Die Konstanz. In diesem Punkt haben wir in den letzten Jahren zugelegt. Diese Konstanz wird auch bis zum Ende der Saison wichtig sein. Es gilt, diese jedes Spiel unter Beweis zu stellen", streicht SCM-Coach Bennet Wiegert die Stärke der Grün-Roten heraus. "Zunächst, wir freuen uns, dass es diese Derbys wieder gibt! Ich erwarte eine heiße Atmosphäre. Ich erwarte einen ThSV Eisenach, der das auf die Platte bringt, was ihn die ganze Saison auszeichnet, Kampf und Glaube. Kampf und Glaube, um uns zu besiegen."

Auf Eisenachs Linkshänder Alexander Saul wartet ein besonderes Spiel, trug er doch 10 Jahre das Trikot des SC Magdeburg und wechselte ausgerechnet 2017 in der Abstiegssaison in die Drittklassigkeit nach Thüringen. In den Reihen der SCM-Youngsters erlebte er Bennet Wiegert als "voll fokussierten Trainer, der schon vor dem Spiel durchgeschwitzt war". Für den SC Magdeburg absolvierte Alexander Saul auch 28 Erstligaspiele mit 26 Toren.

Auch Kreisläufer Justin Kurch hat eine Magdeburger Vergangenheit, wechselte im Alter von 13 Jahren an die dortige Sportschule, durfte später auch mit dem Bundesligateam trainieren, kam dann über den HSC Coburg (2020-2022) zum HC Erlangen und trägt seit dieser Saison das Trikot des ThSV Eisenach.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Am Sonntag gibt es ab 15 Uhr das HBL-Topspiel, das parallel auch auf Welt TV im Free-TV übertragen wird. Kommentator Markus Götz, Moderatorin Lea Rostek und Experte Stephan Just melden sich aus Nürnberg mit der Partie HC Erlangen gegen VfL Gummersbach.

Um 16 Uhr wird das Ostderby zwischen dem ThSV Eisenach und dem SC Magdeburg angeworfen. Markus Herwig kommentiert, Anett Sattler hat die Moderation und Experte bei Dyn ist Pascal Hens. Auch der MDR überträgt diese Begegnung im Free-TV. Das Team hat der Sender nicht offiziell benannt, traditionell ist Stephanie Müller-Spirra als Moderatorin und Dominik Klein als Experte im Einsatz.

Zwei Partien gibt es um 16.30 Uhr, ein Baden-Württemberg-Derby liefern sich die Rhein-Neckar Löwen und Frisch Auf Göppingen mit Tobias Schimon am Mikrofon. Karsten Petrzika kommentiert das Heimspiel der Füchse Berlin gegen die HSG Wetzlar.

Die letzte Sonntagspartie wird um 18 Uhr angeworfen, Vincent Schuster ist als Kommentator bei TBV Lemgo Lippe gegen THW Kiel vor Ort. Am Ostermontag ab 16.30 Uhr beschließt das Duell HSV Hamburg gegen MT Melsungen den Spieltag. Dyn schickt Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator, Finn-Ole Martins als Moderator und Pascal Hens als Experten ins Rennen.

