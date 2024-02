Handball-Bundesliga TBV Lemgo Lippe - VfL Gummersbach in Liveticker und Livestream

Sowohl Gastgeber TBV Lemgo Lippe wie auch der VfL Gummersbach stehen vor einer richtungsweisenden Partie in der diesmal so ausgeglichenen Beletage. Während man einerseits noch auf Rang 6 und damit auch noch nachträglich auf die Qualifikation für einen Europapokalplatz hoffen kann, müssen beide Teams noch im Abstiegskampf punkten.

Die Bilanz gegen die Mannschaft von Trainer Florian Kehrmann ist seit dem Wiederaufstieg des VfL Gummersbach ausgeglichen. Aktuell stehen die Schützlinge von Gudjon Valur Sigurdsson auf dem siebten Tabellenplatz (22:20-Punkte) und leisteten sich in der bisherigen Saison kaum Ausrutscher.

"Wir haben am ersten Spieltag der vergangenen Saison in Lemgo gewonnen, aber auch letztes Jahr in der Liga und im Pokal zu Hause gegen Lemgo verloren, deswegen sind wir gewarnt. Wir konnten in dieser Saison wieder das erste Spiel gegen Lemgo zu Hause gewinnen und fahren deswegen mit breiter Brust dahin", erklärt Rechtsaußen Lukas Blohme: "Wir gucken dabei auf uns und unseren Spielstil. Es tut uns gut, wenn wir nicht so viel auf die anderen schauen, sondern uns auf unsere Stärken besinnen!"

"Nach dem schweren Auswärtsspiel in Berlin, begegnen wir nun wieder einer Mannschaft auf Augenhöhe. Ich erwarte einen engen Kampf, wie im vergangenen August", blickt TBV-Trainer Florian Kehrmann einem offenen Schlagabtausch entgegen. "Der VfL ist eine Mannschaft, die viel über das Tempo kommt und immer wieder versucht, im Umschaltspiel schnelle Tore zu erzielen und die Gegner blitzartig zu überraschen. Heißt für uns im Umkehrschluss, dass wir über 60 Minuten einen sehr guten Rückzug brauchen."

Für den Weltmeister von 2007 ist klar: "Vorne gilt es sehr strukturiert zu spielen und gut abzuschließen. Darüber hinaus muss ich den Angriff auf unterschiedliche Abwehr-Formationen vorbereiten. Mal deckt der VfL sehr kompakt, mal sehr aggressiv und auch was das Personal angeht, haben sie viele verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Es wird eine gute Trainingswoche von Nöten sein, um sich darauf vorzubereiten."

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der Liqui Moly HBL werden vom Streamingdienstanbieter Dyn übertragen. Am Donnerstag duellierten sich der TVB Stuttgart und die MT Melsungen ab 19 Uhr, Kommentator war Florian Schmidt-Sommerfeld. Beim Traditionsduell am Freitag ab 20 Uhr zwischen dem TBV Lemgo Lippe und dem VfL Gummersbach ist Florian Naß am Mikrofon.

Gleich drei Partien hält der Samstag bereit. Das Duell zwischen Bergischer HC und der TSV Hannover-Burgdorf um 19 Uhr deckt Dyn mit Kommentator Lennart Wilken-Johannes ab, die Moderation hat Hannah Nitsche und als Experte ist Stefan Kretzschmar vor Ort.

Zeitgleich kommentiert Florian Naß die Partie zwischen dem HC Erlangen und der HSG Wetzlar. Um das Südderby am Abend um 20.30 Uhr zwischen dem HBW Balingen-Weilstetten und den Rhein-Neckar Löwen kümmert sich Vincent Schuster.

Das Topspiel am Sonntag zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin ab 15 Uhr wird Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator im Einsatz sein, die Moderation hat Anett Sattler und Experte ist Pascal Hens. Die Partie wird auch bei Welt TV im Free-TV zu sehen sein.

Um 16.30 Uhr folgen die beiden letzten Partien des Wochenendes. Karsten Petrzika ist Kommentator der Partie HSV Hamburg gegen Frisch Auf Göppingen. Beim Heimspiel des THW Kiel gegen den ThSV Eisenach wird Finn-Ole Martins am Mikrofon sein.

