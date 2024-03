"Stets große Schwierigkeiten mit Lemgo": THW Kiel will Reaktion nach Derby-Pleite

Am Abend des Ostersonntags hat der TBV Lemgo Lippe ab 18 Uhr (live auf Dyn) den THW Kiel zu Gast. Während der Rekordmeister noch die jüngste Niederlage im Nordderby verdauen muss, kämpfen die Lipper um einen einstelligen Tabellenplatz.

Patrick Wiencek will eine Reaktion auf die Derbyniederlage gegen Flensburg zeigen. Sascha Klahn

"Wir sind nicht der Favorit in diesem Spiel, aber mithilfe unserer Fans werden wir alles reinpacken. Nach der deutlichen Niederlage im Derby wird der THW sehr fokussiert, vielleicht aber auch etwas angeschlagen, nach Lemgo reisen", so Lemgos Coach Florian Kehrmann.

"Jeder von uns hat sich das Spiel mindestens noch einmal angesehen, und natürlich haben auch unsere Trainer die Partie seziert und uns noch einmal vor Augen geführt", erklärte Kiels Kapitän Patrick Wiencek und Mykola Bilyk betonte: "Das darf uns beim THW Kiel niemals passieren, und das müssen wir in Zukunft besser lösen."

"Wichtig wird es für uns sein, uns unter der Woche gut auf das flexible Abwehrspiel der Kieler einzustellen. Häufig agieren sie in einer extrem kompakten und aggressiven 6:0-Abwehr, dann aber auch immer wieder im 5:1 oder dem 3:2:1, sodass uns taktisch alles abverlangt wird", so der Weltmeister von 2007. "Bei unserer Abwehrarbeit müssen wir darauf gefasst sein, dass uns am Sonntag viele unterschiedliche Spielertypen begegnen werden, die allesamt eine sehr große individuelle Klasse mitbringen."

"Der TBV hat eine gegen uns immer top eingestellte Mannschaft. Wir hatten in den vergangenen Jahren stets große Schwierigkeiten mit Lemgo", erklärt Wiencek: "Von daher sind wir gefragt, uns top vorzubereiten, um das Spiel zu gewinnen."

"In Lemgo müssen wir geduldig sein. Wir brauchen das Spiel nicht in den ersten fünf oder zehn Minuten gewinnen, wir haben 60 Minuten Zeit. Der TBV wird gegen uns sehr lange Angriffe spielen, auf seine Chancen warten. Da dürfen wir uns in der Abwehr nicht aus dem Konzept bringen lassen", erklärt Bilyk. Verzichten müssen die Zebras allerdings auf Linksaußen Magnus Landin.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Am Sonntag gibt es ab 15 Uhr das HBL-Topspiel, das parallel auch auf Welt TV im Free-TV übertragen wird. Kommentator Markus Götz, Moderatorin Lea Rostek und Experte Stephan Just melden sich aus Nürnberg mit der Partie HC Erlangen gegen VfL Gummersbach.

Um 16 Uhr wird das Ostderby zwischen dem ThSV Eisenach und dem SC Magdeburg angeworfen. Markus Herwig kommentiert, Anett Sattler hat die Moderation und Experte bei Dyn ist Pascal Hens. Auch der MDR überträgt diese Begegnung im Free-TV. Das Team hat der Sender nicht offiziell benannt, traditionell ist Stephanie Müller-Spirra als Moderatorin und Dominik Klein als Experte im Einsatz.

Zwei Partien gibt es um 16.30 Uhr, ein Baden-Württemberg-Derby liefern sich die Rhein-Neckar Löwen und Frisch Auf Göppingen mit Tobias Schimon am Mikrofon. Karsten Petrzika kommentiert das Heimspiel der Füchse Berlin gegen die HSG Wetzlar.

Die letzte Sonntagspartie wird um 18 Uhr angeworfen, Vincent Schuster ist als Kommentator bei TBV Lemgo Lippe gegen THW Kiel vor Ort. Am Ostermontag ab 16.30 Uhr beschließt das Duell HSV Hamburg gegen MT Melsungen den Spieltag. Dyn schickt Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator, Finn-Ole Martins als Moderator und Pascal Hens als Experten ins Rennen.

» Livestream HC Erlangen - VfL Gummersbach

» Livestream ThSV Eisenach - SC Magdeburg

» Livestream ThSV Eisenach - SC Magdeburg (MDR)

» Livestream Rhein-Neckar Löwen - Frisch Auf Göppingen

» Livestream Füchse Berlin - HSG Wetzlar

» Livestream TBV Lemgo Lippe - THW Kiel

» Livestream HSV Hamburg - MT Melsungen

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga