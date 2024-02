Handball-Bundesliga TBV Lemgo Lippe - Rhein-Neckar Löwen in Liveticker und Livestream

Der Frust dürfte tief sitzen beim TBV Lemgo Lippe nach der knappen Niederlage beim HC Erlangen. Die Rhein-Neckar Löwen waren unter der Woche spielfrei, mussten aber das Pokalaus aufarbeiten.

Florian Kehrmann kassierte mit Lemgo in Erlangen eine bittere Niederlage. Sascha Klahn

"Wir haben insgesamt eine sehr leidenschaftliche Leistung gezeigt, haben alles reingepackt und wurden mit viel Härte begegnet. Trotzdem sind die Jungs dahin gegangen, wo es wehtut. Leider Gottes hat es am Ende nicht gereicht, weil wir zwei, drei Chancen ungenutzt lassen. Das müssen wir aufarbeiten", so Lemgos Trainer Florian Kehrmann und betont: "Jetzt freuen wir uns aber auf das Heimspiel am Sonntag vor voller Halle gegen die Rhein-Neckar Löwen, und dann bekommen wir vielleicht die entscheidenden Situationen für uns."

"Es wird ein hart umkämpftes Spiel sein, wo wir punkten wollen und müssen mit Blick auf den internationalen Platz. Lemgo ist eine starke Mannschaft, aus der Abwehr geht es schnell nach vorne. Wir müssen eine kompakte Abwehr stellen und dann im Angriff konzentrierter sein", so Tobias Reichmann im Löwenfunk. Der Europameister von 2016 soll bei den Badenern den Ausfall von Patrick Groetzki kompensieren.

"Nach zehn Minuten merkte ich, dass ich eine Pause brauchte und mir ein wenig die Puste fehlt", so Reichmann nach seinem Debüt beim Pokalaus in Magdeburg. "Jeden Tag komme ich besser in den Rhythmus und die Bewegungsabläufe rein. Ich freue mich den Löwen helfen zu dürfen."

"Unser kommender Gegner gehört für mich aufgrund seiner individuellen Stärke ohne Frage zu den Topteams der Liga. In der Hinrunde haben sie es jedoch nicht geschafft ihr gefürchtetes Tempospiel so aufzuziehen, wie man es von ihnen gewohnt ist. Nun führen sie ein breites Mittelfeld an. Viel baut bei den Löwen im Angriffsspiel auf die Achse Knorr/Kohlbacher auf. Mit Kirkeløkke, Davidsson und Ahouansou bringen sie allerdings auch viel Power aus dem Rückraum mit", warnt Kehrmann.

Handball-Bundesliga im Livestream

Der Streaminganbieter Dyn Handball überträgt sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga. Das Wochenende eröffnet Markus Herwig mit der Partie zwischen dem ThSV Eisenach und dem VfL Gummersbach. Das Südderby zwischen HBW Balingen-Weilstetten und Frisch Auf Göppingen kommentiert Vincent Schuster.

Das Topspiel am Sonntag-Nachmittag um 15 Uhr gibt es auch im Free-TV bei Welt TV zu sehen. Als Kommentator ist Karsten Petrzika im Einsatz, die Moderation hat Lea Rostek und als Experte ist Bastian Roscheck im Einsatz. Ab 16.30 Uhr finden zwei Partien statt, die Begegnung zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem HC Erlangen kommentiert Finn-Ole Martins und Vincent Schuster ist erneut im Einsatz, wenn sich der TBV Lemgo Lippe und die Rhein-Neckar Löwen gegenüberstehen.

Ungewohnt am Sonntagabend um 18 Uhr werden noch einmal drei Begegnungen ausgetragen, Gari Paubandt ist bei der Partie zwischen dem HSV Hamburg und den Füchsen Berlin am Mikrofon. Wenn der TVB Stuttgart im Abstiegskampf die HSG Wetzlar zu Gast hat, ist Tobias Schimon als Kommentator vorgesehen. Lennart Wilken-Johannes wird hingegen das Gastspiel vom THW Kiel beim Bergischen HC kommentieren. Konferenzübertragungen sind nicht vorgesehen.

» Livestream ThSV Eisenach - VfL Gummersbach

» Livestream HBW Balingen-Weilstetten - Frisch Auf Göppingen

» Livestream SC Magdeburg - MT Melsungen

» Livestream SG Flensburg-Handewitt - HC Erlangen

» Livestream TBV Lemgo Lippe - Rhein-Neckar Löwen

» Livestream HSV Hamburg - Füchse Berlin

» Livestream TVB Stuttgart - HSG Wetzlar

» Livestream Bergischer HC - THW Kiel

chs

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga