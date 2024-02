Handball-Bundesliga SG Flensburg-Handewitt - HC Erlangen in Liveticker und Livestream

Die SG Flensburg-Handewitt musste sich den Füchsen Berlin hauchdünn geschlagen geben, ein herber Dämpfer im Kampf um die Meisterschaft. Erlangen ist hingegen nach dem Krimisieg über den TBV Lemgo Lippe oben auf.

Die SG Flensburg-Handewitt muss nach der Niederlage in Berlin wieder in die Spur finden. Ingrid Anderson-Jensen

Das 31:32 in Berlin war ein Dämpfer für die SG Flensburg-Handewitt, die nun schon sechs Zähler Rückstand auf das Spitzenduo Magdeburg und Berlin hat. Nach hinten muss man zu den Verfolgern Melsungen und Kiel absichern, auch wenn selbst Rang 5 sicher für das internationale Geschäft reichen dürfte, da sich einer dieser Klubs noch über das REWE Final4 für die European League qualifizieren kann.

"In der ersten Hälfte unterliefen uns viele unerklärliche und einfache Fehler. Dazu kamen unnötige Zeitstrafen, die nicht passieren dürfen. Den größten Respekt für den Kampf in der zweiten Halbzeit", bilanzierte Johannes Golla angesichts des 12:18-Halbzeitrückstands. "Wenn man so hoch zurückliegt, ist es sehr schwer gegen so eine starke Mannschaft. Schon in zweieinhalb Wochen kommen die Berliner zu uns, dann wird die Welt anders aussehen."

Anders die Gemütslage in Erlangen, die Franken drehten einen Rückstand gegen den TBV Lemgo Lippe zu einem 26:25-Heimsieg. "Wir sind unfassbar froh, dass wir den Drei-Tore-Rückstand aufholen und das Ding mit einem Tor über die Ziellinie bringen konnten. Die Punkte sind unfassbar wichtig für uns. Jeder in der Halle hat gespürt wie elektrisiert hier alles war und man hat gemerkt, wie viel Druck beim letzten Tor von den Fans abgefallen ist. Jeder war heute bis in die Haarspitzen motiviert", so Kreisläufer Tim Zechel.

Handball-Bundesliga im Livestream

Der Streaminganbieter Dyn Handball überträgt sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga. Das Wochenende eröffnet Markus Herwig mit der Partie zwischen dem ThSV Eisenach und dem VfL Gummersbach. Das Südderby zwischen HBW Balingen-Weilstetten und Frisch Auf Göppingen kommentiert Vincent Schuster.

Das Topspiel am Sonntag-Nachmittag um 15 Uhr gibt es auch im Free-TV bei Welt TV zu sehen. Als Kommentator ist Karsten Petrzika im Einsatz, die Moderation hat Lea Rostek und als Experte ist Bastian Roscheck im Einsatz. Ab 16.30 Uhr finden zwei Partien statt, die Begegnung zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem HC Erlangen kommentiert Finn-Ole Martins und Vincent Schuster ist erneut im Einsatz, wenn sich der TBV Lemgo Lippe und die Rhein-Neckar Löwen gegenüberstehen.

Ungewohnt am Sonntagabend um 18 Uhr werden noch einmal drei Begegnungen ausgetragen, Gari Paubandt ist bei der Partie zwischen dem HSV Hamburg und den Füchsen Berlin am Mikrofon. Wenn der TVB Stuttgart im Abstiegskampf die HSG Wetzlar zu Gast hat, ist Tobias Schimon als Kommentator vorgesehen. Lennart Wilken-Johannes wird hingegen das Gastspiel vom THW Kiel beim Bergischen HC kommentieren. Konferenzübertragungen sind nicht vorgesehen.

