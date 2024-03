Handball-Bundesliga SG Flensburg-Handewitt - Frisch Auf Göppingen in Liveticker und Livestream

Die SG Flensburg-Handewitt war unter der Woche noch in der European League gefordert, zeigte vor allem in der 2.Halbzeit eine Gala gegen Bjerringbro-Silkeborg. Göppingen unterlag am Montag noch dem TBV Lemgo Lippe, musste das Saisonaus für Torwart Bart Ravensbergen verkraften.

"Das ist am Sonntag eine schwere Aufgabe für uns. Flensburg hat sicherlich noch den Anspruch, in der Tabelle vorrücken zu wollen. Das ist dieser Topmannschaft durchaus zuzutrauen. Wir möchten sehr konzentriert antreten, möglichst wenig Fehler machen und so ein gutes Spiel hinlegen", so Göppingens Coach Markus Baur.

"Wir haben eine unglaubliche Fan-Basis zu Hause und auch auswärts in Wetzlar oder Aarhus, da wollen wir in jedem Fall etwas zurückgeben", sagt Flensburgs Coach Nicolej Krickau. "Wir wollen immer unsere beste Leistung bringen, das ist großer Sport." Aktuell befasst er sich mit einer Partie, die wohl physisch intensiv werden dürfte. Am Ende sollen gegen Göppingen zwei Punkte herausspringen.

In der letzten Serie spielte Blaz Blagotinsek für die Göppinger. Als Ratgeber wird der Abwehrchef nun aber weniger herangezogen. Das Trainer-Team hatte für die Analyse ja das Hinspiel mit den weitgehend aktuellen Teams zur Verfügung. Das war Mitte Dezember und endete äußerst bitter. Ein Freiwurf in letzter Sekunde zappelte zum 32:31-Endstand im Netz.

Ist es vielleicht eine Idee, die Angriffe mit sieben Feldspielern durchzuziehen? Lemgo hatte damit jüngst großen Erfolg. "Das ist eine Möglichkeit, aber wir haben eine andere Struktur als Lemgo und kreieren viele Chancen mit einem normalen Positionsangriff", meint Nicolej Krickau. "Außerdem ist es so, dass sich bei sieben gegen sechs das Risiko von Zeitstrafen für die Abwehr reduziert."

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen.

Drei Begegnungen gibt es am Sonntag, zwei davon werden im Free-TV zu sehen sein. Auf Welt-TV wird die Dyn-Übertragung der SG Flensburg-Handewitt gegen Frisch Auf Göppingen ab 15 Uhr zu sehen sein. Kommentator Gari Paubandt und Moderator Finn-Ole Martins melden sich aus der Campushalle.

Ab 16 Uhr kommt es zum Spitzenspiel zwischen dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin. Der MDR und der RBB übertragen die Partie, die Moderation hat Stephanie Müller-Spirra und als Experte ist Dominik Klein angekündigt. Dyn hat bislang noch keine Angabe gemacht, ebenso wenig zum Bergischen Derby zwischen Bergischer HC und VfL Gummersbach.

» Livestream SG Flensburg-Handewitt - Frisch Auf Göppingen

» Livestream SC Magdeburg - Füchse Berlin

» Livestream SC Magdeburg - Füchse Berlin (MDR)

» Livestream Bergischer HC - VfL Gummersbach

chs

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga