Handball-Bundesliga SC Magdeburg - MT Melsungen in Liveticker und Livestream

Zweites Spitzenspiel innerhalb weniger Tage für den SC Magdeburg, nach dem Auswärtserfolg beim THW Kiel wartet nun ein Heimspiel gegen die MT Melsungen.

Der Titelkampf hat sich unter der Woche zu einem Zweikampf entwickelt, nachdem der SC Magdeburg zunächst den THW Kiel und die Füchse Berlin dann die SG Flensburg-Handewitt besiegen konnte. Nun geht es für den SCM vor heimischer Kulisse gegen den Vierten MT Melsungen.

Mit Blick auf die Tabellensituation spricht Kühn von einem Top-Spiel. Die jüngsten Duelle mit der Mannschaft aus Sachsen-Anhalt seien meist knapp und brisant verlaufen. Wer an das unglaublich intensive 29:29 im Hinspiel Mitte Dezember denkt, der weiß genau, was Kühn meint. Der 30 Jahre alte Handballer weist aber auch darauf hin, dass der letzte Sieg gegen Magdeburg schon ein Weilchen zurückliege.

Die MT Melsungen startete am vergangenen Wochenende zwar nicht so spektakulär wie Magdeburg, doch der Sieg beim TuS N-Lübbecke "hat uns Rückenwind gegeben für die weiteren Aufgaben", sagt Julius Kühn. Wie schon in der Vorsaison kommt somit auf Kühn eine besondere Aufgabe zu. Um nach dem Ausfall von Ivan Martinovic nun Dainis Kristopans zu entlasten, muss der Rechtshänder auf Halbrechts aushelfen, was in Lübbecke bereits gut funktionierte. Er mache das ja nicht zum ersten Mal, und er springe gern in die Bresche, sagt Kühn, der hinzufügt, "dass ich Ivan nicht ersetzen kann".

Auf jeden Fall hat Trainer Parrondo mit seinen Schützlingen mehrere Varianten erarbeitet, damit es auch ohne Linkshänder im Rückraum klappt. Für Kühn steht fest: "Wir können den Ausfall ohnehin nur über mannschaftliche Geschlossenheit kompensieren." Immerhin sind keine weiteren Verletzten hinzugekommen, sodass Parrondo wie gehabt auf Domagoj Pavlovic, David Mandic und eben Martinovic verzichten muss.

Handball-Bundesliga im Livestream

Der Streaminganbieter Dyn Handball überträgt sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga. Das Wochenende eröffnet Markus Herwig mit der Partie zwischen dem ThSV Eisenach und dem VfL Gummersbach. Das Südderby zwischen HBW Balingen-Weilstetten und Frisch Auf Göppingen kommentiert Vincent Schuster.

Das Topspiel am Sonntag-Nachmittag um 15 Uhr gibt es auch im Free-TV bei Welt TV zu sehen. Als Kommentator ist Karsten Petrzika im Einsatz, die Moderation hat Lea Rostek und als Experte ist Bastian Roscheck im Einsatz. Ab 16.30 Uhr finden zwei Partien statt, die Begegnung zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem HC Erlangen kommentiert Finn-Ole Martins und Vincent Schuster ist erneut im Einsatz, wenn sich der TBV Lemgo Lippe und die Rhein-Neckar Löwen gegenüberstehen.

Ungewohnt am Sonntagabend um 18 Uhr werden noch einmal drei Begegnungen ausgetragen, Gari Paubandt ist bei der Partie zwischen dem HSV Hamburg und den Füchsen Berlin am Mikrofon. Wenn der TVB Stuttgart im Abstiegskampf die HSG Wetzlar zu Gast hat, ist Tobias Schimon als Kommentator vorgesehen. Lennart Wilken-Johannes wird hingegen das Gastspiel vom THW Kiel beim Bergischen HC kommentieren. Konferenzübertragungen sind nicht vorgesehen.

